美国专家将建议在第二针疫苗 8 个月后再补一针加强剂

美国的卫生官员一直在大力研究美国和以色列等其他国家的数据和情况，以决定是否最早在今年秋天开始注射加强剂。

据两名不愿透露姓名的知情人士向美联社透露，美国最早将于本周公布有关计划。

上个星期，美国卫生官员向一些免疫系统较弱的人推荐了加强剂，理由是他们感染病毒的风险较高，并且有证据表明疫苗的有效性会随着时间的推移而减弱。

美国考虑今年秋季给所有打完第二剂新冠疫苗 8 个月的美国人注射加强针。 照片：Getty Images / Cole Burston

美国国家卫生研究院院长 （National Institutes of Health ）弗朗西斯·柯林斯 （Francis Collins）医生上周日 （8月 15 日）表示，美国可能会在未来几周内决定是否在今年秋天向美国人提供 COVID-19 疫苗加强针注射。

首批接种加强疫苗的可能是美国的医护人员、老人院居民和其他老年人，去年 12 月在疫苗获得紧急使用授权后，他们也是首批接种疫苗的美国人群。

只有在获得美国食品和药物管理局 （U.S. Food and Drug Administration ）正式批准后，卫生部门才能开始广泛注射行动。