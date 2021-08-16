回到前抗生素时代：阿尔伯塔省梅毒患者人数上升至七十年来最高水平

在上星期的一次新闻发布会上，阿尔伯塔省首席卫生官辛肖（Deena Hinshaw）把梅毒列为因医疗资源集中于新冠疫情而被忽视的严重健康威胁之一。

梅毒是一种细菌感染疾病，通常通过性行为传播，但是胎儿可以通过母体被传染。梅毒是造成死产的原因之一。如果不治疗的话，梅毒可以通过侵袭重要器官导致死亡。

阿尔伯塔省的梅毒病例有将近一半集中在埃德蒙顿。该市也是加拿大全国梅毒发病率最高的地区。

埃德蒙顿市的传染病专家阿米塔.辛格（Ameeta Singh）感叹说，尽管医学进步，现在阿尔伯塔省的梅毒发病率竟然和抗生素被用于治疗这种疾病之前的状况类似。她认为，造成这种情况的原因包括网络约会的流行，发生性行为时不注意自我保护，以及冰毒的使用。

埃德蒙顿市也是加拿大全国人均冰毒使用量最高的城市。辛格说，冰毒和性病之间存在明显的联系。因为毒品不仅刺激性欲，也驱使人做有危险的事。

上一次阿尔伯塔省的梅毒发病率达到如此高的水平还是在1948年。当时盘尼西林被广泛用于治疗梅毒没有几年，病例数量刚刚开始下降。但也许正是有效药物的问世使一些人放松了警惕。

辛格说，普及有关知识和敦促感染者接受检查和治疗对降低梅毒发病率非常重要。梅毒病菌并没有对曼尼西林产生耐药性。只要查出来立刻就可以治疗，这样就有希望防止更多人感染并预防并发症。

（CBC, Liam Harrap, adaptation en chinois par Wei Wu)