加拿大联邦大选正式开始

按照四年一届的规定日期，加拿大本应在2023年10月举行大选。几个反对党的领袖都指责特鲁多不顾疫情提前召集大选。新民主党领袖辛格（Jagmeet Singh）甚至呼吁总督拒绝特鲁多的请求。保守党领袖奥图尔（Erin O’Toole）说，特鲁多选在此时大选是为了满足自己的政治私利。

对此特鲁多反驳说，现在加拿大正处于一个关键时刻，选民应该有一个机会来决定由谁来领导国家走出疫情。他此前还表示，反对党利用多数优势处处掣肘，使众议院无法正常运作。

疫情以来，自由党的选民支持率一直位居第一，目前是35%。如果到9月20日选民投票时仍保持这个支持率，自由党将可以夺得大约170个众议院席位，如愿以偿地成为多数党。目前该党在议会占据155个席位。

8月16日各党支持率，自由党下滑0.6%，保守党上升0.2%，绿党上升0.3%（CBC Poll Tracker）： 自由党：35%（- 0.6） 保守党：29%（+ 0.2） 新民主党：19.3%（无变化） 魁北克党团：6.6%（无变化） 绿党：5.1%（+ 0.3） 其他党：5.1%（+0.2）

但是从现在起到投票日的35天里可以发生任何事，谁也不敢肯定自己稳操胜券。竞选第一天，各党都已开足马力，分别拿出竞选政纲和各种承诺。保守党承诺创造上万工作岗位，并在十年内消除财政赤字。奥图尔还表示，他反对强制要求联邦下属机构的职员打疫苗，认为这是一个个人决定。

新民主党领袖辛格承诺扩大抗疫补助项目，实行全民药保、最低保障收入、富人税并免除大学学费。

（CBC, Catharine Tunney, Christian Paas-Lang, adaptation en chinois par Wei Wu）