塔利班占领阿富汗全国，喀布尔机场因逃亡人潮陷入混乱

25岁的阿麦德（化名）告诉法新社记者，他参加过阿富汗军队，肯定会成为塔利班的目标。他从脸书上得知加拿大在接收阿富汗难民，他希望能够成为其中之一。

塔利班武装在刚刚过去的周末进入喀布尔，星期天占领了总统府。总统加尼已经逃到国外。与机场的混乱相比，喀布尔的街道还算安静。

一名塔利班发言人表示，其成员已经接到命令，不得随意进入民宅，不得侵犯市民的生命、财产和荣誉。塔利班领袖也呼吁阿富汗人不要离开，并承诺会好好治理国家，让人们安居乐业。

但是在塔利班此前占领的地区，已经有平民被杀害，年轻女孩被掳走并被强迫嫁给塔利班战士。在加拿大军人曾经驻守的坎大哈市，塔利班一进城就开始解雇女性职员，并涂掉公共场所墙上有女性形象的招贴画。

美国等六十多个国家发表联合声明，要求塔利班允许所有想离开的本国和外国公民安全离开。许多国家的大使馆周末已经开始撤离。美国计划撤出的大使馆人员和阿富汗人多达三万。他们中的大部分还在机场等候飞机。

美军在2001年10月侵入阿富汗，推翻了塔利班政权，此后二十年中一直在阿富汗驻军，人数最多时达11万人，前后耗费两万亿美元，历经四任美国总统。拜登曾表示，他不愿意把这场战争再传给第五任总统。

（AFP, AP, adaptation en chinois par Wei Wu)