加拿大将接收两万阿富汗难民。

门蒂西诺在星期五（8月13日）下午的新闻发布会上说，这将为阿富汗的邻国减轻一部分难民压力。

自从美国宣布8月底撤军后，塔利班武装大举进攻，到今天为止已经占领三分之二国土和17个省会城市。首都喀布尔被攻占似乎只是时间问题。加拿大特种部队正在待命，随时准备前往阿富汗，帮助大使馆人员和本国公民撤离。

加拿大政府在2009年到2011年期间创立了一个面向阿富汗翻译的安置项目，大约780个阿富汗家庭通过这个项目来到加拿大。

要被该项目接受，申请人必须证明自己在2007年10月到2011年7月期间曾为加拿大军队、外交官或承包商连续工作十二个月。这个门槛相当高，大约三分之二申请者被拒。

三位曾经在阿富汗担任过加拿大特遣部队指挥官的退役将领上个月给门蒂西诺写公开信，呼吁联邦政府重新启动这个项目。退役少将汤普森（Denis Thompson)星期五接受CBC采访时，再次呼吁政府加快营救行动。

（Radio-Canada,CBC Newsworld, adaptation en chinois par Wei Wu)