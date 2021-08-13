流行病学教授王培忠解答新冠疫苗关键问题：疫苗对避免重症、住院效果依然很好

本星期，加拿大公众卫生专家表示，很明显，加拿大进入了新冠疫情第四波。而高疫苗接种率改变游戏规则，不至于令医疗体系超负荷。

加拿大目前的疫苗接种率在G7国家，甚至在全球都领跑，那为什么还会出现第四波疫情？

加拿大联邦政府近来也将采取措施，推进疫苗接种。联邦政府周五宣布，将要求联邦政府雇员接种疫苗，将要求飞机和火车乘客必须接种疫苗。

今天，我们邀请多伦多大学流行病学教授王培忠教授，为我们解答几个关于新冠疫苗的关键问题。

自新冠疫情爆发以来，王培忠教授和北美华人健康网站 （新窗口）一直关注疫情发展，就疫情中华裔状况进行研究，以及提供关于病毒和疫苗的科学知识、专业建议。大家可以关注他们的网站 （新窗口）。

多伦多大学流行病学教授王培忠。（本人提供） 照片：Radio-Canada / submitted by Wang Peizhong

问：王培忠教授，谢谢您接受我的采访。加拿大已经进入第四波疫情，而加拿大疫苗接种率相当高了，为什么还会出现第四波？

王培忠教授：最近大家都在关注这个问题。这个现象可以从几个方面来解释，首先是，我们目前遇到了新的新冠病毒变种，就是德尔塔（Delta）病毒变种，传染力高了很多；

第二，加拿大的疫苗接种率在发达国家，在全球都算领先了。但是，加拿大依然有相当比例的人没有接种，比如12岁以下儿童，所占人口比例大约是12%到13%，570万人口；再比如，还有不适于接种的人口。这意味着，还有应该接种疫苗的人没有接种。

第三个原因是， 任何东西的保护力很难做到终身。而目前新冠疫苗的技术比较新，有证据显示，随着时间推移，疫苗的保护力会慢慢下降。以色列和美国公布的数据都显示了这一点。

而这些原因叠加以来，加上目前开放程度高了，人与人之间的接触多了，传染的可能也会高了，所以，这造成了新病例的上升。

但是，加拿大卫生机构所说的反弹或者第四波，并没有严格定义。

我们现在认为，大的反弹，受害最大的是没有接种疫苗的人群。

所以加拿大第四波比前面几波的数字应该会小，另外，有了疫苗的保护，重症和住院是没有之前几波严重的。

问：人们会问，新感染病例上升，是否意味着疫苗无效？

王培忠教授：绝对不可以这么说。

我可以拿加拿大的例子来看。加拿大的首剂疫苗接种是在去年的12月中，到今年七月中旬，加拿大公共卫生署统计了感染群体的数据，并且做了归类。

第一类感染者是没有接种疫苗的，人数占了总感染人数的接近90%；

第二类是接种了一剂疫苗的，占了5%；

另外有4.5%是接种第二针疫苗两周以内，也就是只有部分保护力的；

最后就是，真正完全接种疫苗的感染者只占了0.5%。

美国的数据也一样。这说明，疫苗的保护力是很明显的。

再有一点需要说明，我们设计疫苗是为了避免疾病的发生，有的情况下，它对感染本身防御未必是完全的，但我们现在观察到，疫苗对预防重症、预防住院的保护力依然非常好，依旧在90%以上。 王培忠教授

可以说明一下，新冠病毒和流感病毒不一样的地方是，流感病毒影响上呼吸道，对下呼吸道影响比较小。但新冠病毒不一样，它对下呼吸道，比如肺部的影响比较大。

所以，在接种了新冠疫苗之后，对于上呼吸道的感染，未必能够避免。但是预防下呼吸到的感染效果很好，避免了住院避免了重症避免因新冠病毒感染的死亡 —— 当然，个别的例子总会发生。

问：像使用mRNA技术的辉瑞和莫德纳疫苗，对于德尔塔变种的保护率如何？

王培忠教授：最近有很多这方面的数据。比如最近以色列的数据显示，mRNA疫苗的保护率，随着时间推移有所下降，对德尔塔变异病毒的保护下降更加严重。

美国一间研究机构对五万人进行比较，接种疫苗者与没有接种疫苗的比较，以及就接种mRNA辉瑞和莫德纳进行比较，得出一些关键性的信息。

首先是，随着时间推移，辉瑞疫苗和莫德纳疫苗的保护力下降，其中，辉瑞疫苗的下降率还更大一些。

但是，在预防重症和住院方面，比以前有所降低，但降幅不大，效果还是非常好的。

问：有人说，新冠病毒像流感，要每年接种疫苗，要学会和它共存。您怎么看？

王培忠教授：我觉得，现在看，很可能会是这种局面。我们很难彻底消灭新冠病毒，只能是控制，把人群保护起来，采取保护措施。

所以，未来一两年，可能很难恢复到以前的生活正常了。

而且，大流行是全球性的，一个地区，比如加拿大做得好，但如果全球其他地区没有跟上，很可能会产生新的变种，病毒的突变是随机的，但越多人感染，产生变种的可能性越大，产生更具传染性的变种可能性也就越大。

如果现在的疫苗对新的变种失去效果，那么病毒又会卷土重来，情况可能没有我们想象的那么乐观。

问：就目前的各个国家的控制疫情措施、疫苗接种，您有怎样的评价？

王培忠教授：就前景来看，短期内我们都不知道会发生什么。

各个国家都在尝试不同方案。有些是放开，有些是部分放开，有些是共存思路，有些，比如中国，就是清零。但我感觉，中国这个做法未必现实，而且代价太高，从科学的角度看是不是好的方式？我个人并不是很认同

从未来来讲，共存的可能性比较大

而且，还有一个方面就是，如果可以研制出药品治疗新冠感染的重症，那么，这也是个大的突破。

通常，我们并不是担心感染病毒，而是担心感染后的结果，就是怕重症。

在药品方面，我们了解到，以色列正在使用exo cd24，它不是新的药物，是以前就治疗肿瘤的药物。这是一种喷雾，是一种免疫调节剂。目前的试验结果还不错。

通常一种新药品真正投入使用，需要很长的时间，需要十年八年，所以目前，还都是老药新用。

但是我要说明一点，新冠病毒比流感病毒要严重，两者不可相比。

为什么这么说？目前，对新冠病毒，是全民筛选、检测，从某种意上说，它的分母比流感病毒要大 —— 因为流感病毒没有这样的全民检测，要有了症状的才有检测。但即便如此，新冠病毒的死亡依然高于流感。

另外，对流感病毒，我们从没有像对新冠病毒这样进行大规模的控制，封程、居家、保持距离、戴口罩等，但新冠的病死率依然比流感高很多。

此外，流感疫苗主要影响老人和病人，但新冠病毒现在的趋势，对年轻人和儿童的影响力都很大。

采访·梁彦