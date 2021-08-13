要求公开关于邱香果被辞退的文件：保守党领袖奥图尔申请参与相关诉讼

奥图尔此前还表示，如果当选为加拿大总理，他将在执政一百天内公开此案的资料和信息。

邱香果和丈夫成克定在位于温尼伯市的加拿大国家微生物实验室（NML）工作多年。2019年5月，加拿大公共卫生署委托加拿大皇家骑警对他们进行 行政调查 。此前邱香果曾把埃博拉和亨尼巴病毒株寄往武汉病毒研究所。调查进行一个多月后，邱香果夫妇被停职，去年一月被实验室正式辞退。

但是公共卫生署和实验室方面都否认皇家骑警的调查与寄病毒的事有关，一开始甚至拒绝透露病毒是谁寄的。此案虽轰动一时却扑朔迷离，被披露的细节很少。议会屡次要求公共卫生署向众议院加中关系委员会提供未经删节的相关资料，但都被拒绝。公共卫生署负责人斯图尔特（Iain Stewart）在为此受到众议院主席罗塔（Anthony Rota）的公开指责后，根据加拿大证据法给司法部长写了一份报告，称如果把此案文件交给加中关系委员会，一些机密信息和可能损害加拿大利益的信息将会被泄露。

而罗塔认为，根据议会享有的特权，众议院有权要求展开工作所需的资料和文件。

司法部长在研究了斯图尔特的报告后，上个月向法院提交了禁止公开材料的禁制令申请。奥图尔要求参与的就是关于这项申请的庭审。

奥图尔在一份声明中表示，他不会听任 腐败的特鲁多政府 损害议会最高权力和加拿大人的知情权。加拿大人有权利知道 政府在何种程度上成为那些与中国军方有联系的科学家的合作者 。

其他反对党也要求政府公开文件，希望从中了解邱香果和成克定被辞退的原因，以及关于两种之名病毒被寄往武汉一事的细节。

法庭将在9月16日和17日就政府的禁制令申请举行聆讯。

（La Presse canadienne,adaptation en chinois par Wei Wu）