是否强制性要求一些行业的员工打疫苗？加拿大政府正在考虑

加拿大目前已有81%的人口接种至少一剂疫苗，这个比例在世界各国中名列前茅。但是在12岁以上的加拿大人当中仍有大约570万拒绝打疫苗或在观望中。这个人数相当于温哥华、卡尔加里和埃德蒙顿人口的总和。公共卫生专家认为，这个庞大群体产生的确诊病例可以再次让医疗系统不堪重负。再加上传染性更强的德尔塔变种病毒的威胁，加拿大需要提高目前陷于停滞的疫苗覆盖率。

加拿大总理特鲁多上个星期要求联邦枢密院秘书长研究强制性要求联邦雇员和联邦下属机构企业（航空公司，银行，铁路运输公司等）员工接种疫苗的可能性。谭咏诗在今天的新闻发布会上说， 最后一英里 总是困难的，因此从胡罗卜到大棒，每一种措施都在考虑范围内。

联邦副首席公共卫生官恩乔（Howard Njoo）也说，提高疫苗接种率仅凭公共卫生部门的建议是不够的，需要辅以一定的奖惩措施。联邦政府如果对属下员工实行强制性接种的规定，私营企业将获得更大的空间来制定类似措施。

（CBC News, John Paul Tasker, adaptation en chinois par Wei Wu）