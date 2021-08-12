加拿大将在9月20日举行联邦大选！消息来源如是说

虽然尚未 官宣 ，但今年秋季举行大选是渥太华议会山最公开的秘密。各政党的领导人早已进入竞选状态。这并不妨碍他们抨击特鲁多不顾疫情举行大选。新民主党领袖辛格（Jagmeet Singh）星期四（8月12日）在宣布该党竞选承诺时表示，特鲁多提前召集大选是自私的行为。

加拿大上一次大选时在2019年10月，现在特鲁多政府的任期刚刚过半。少数政府没有被反对党 逼宫 就主动提前召集大选，通常是因为当下的民意最有利于执政党。特鲁多政府在抗疫中的表现获得选民认可，目前自由党的支持率稳居鳌头，是通过大选重新成为议会多数的大好时机。

但是CBC议会事务记者Katie Simpson 说，竞选期间可能发生任何事，而今年由于疫情变数将格外多。她预言这将是一次非常特别的大选。一方面疫情将大大限制候选人的施展空间，迫使他们改变传统的集会、拜票等竞选方式。另一方面，这将是保守党领袖奥图尔（Erin O’Toole）的第一次联邦大选。他是否能赢得选民的信赖还是未知数。

她认为，自由党的优势是抗疫政策带来的好感和特鲁多出色的竞选能力。保守党的优势包括雄厚的财力和支持者的投票积极性。

由于在众议院的议席不过半，自由党政府提交的法案需要获得至少一个反对党的支持才能通过，而且随时处于被不信任投票赶下台的危险中。特鲁多等人此前表示，反对党处处擎肘，导致议会无法正常运作，而抗疫和疫情后的经济恢复需要政府更加有效地工作。

加拿大选举委员会主任佩罗（Stéphane Perrault）说，由于今年会有大批选民选择用邮寄方式投票，而邮寄选票要在大选次日才开始统计，因此今年的大选结果可能会在大选几天以后才揭晓。

他预计今年将有五百万人邮寄投票。上一次大选采用这个方式投票的人还不到五万。

（CBC News, Catharine Tunney, Katie Simpson, adaptation en chinois par Wei Wu）