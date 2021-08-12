加拿大政府将在今秋推出疫苗护照以方便出国旅行。

根据加拿大联邦移民部的有关公告，疫苗护照上的信息包括疫苗种类、接种时间和地点。外国海关人员可以根据这些信息来判断护照持有人是否满足该国防疫规定的要求，而加拿大边境服务署也将在他们回国入境时检查这些信息。

当被记者问到疫苗护照的具体形式时，加拿大政府间事务部长勒布朗（Dominique Leblanc）没有给出明确的回答，只是说政府还在寻找最好的方式。疫苗护照将通过已经投入使用的手机软件ArriveCAN实施。没有智能手机的人可获得书面文件。

魁北克省政府将从9月1日起提供二维码疫苗护照。

联邦移民部长门蒂西诺（Marco Mendicino）提醒说，疫苗护照并不能保证你可以去世界上任何地方，因为每个国家的防疫规定不同，向外国游客重新开放的程度也不同。

实行疫苗护照后，没打疫苗或没打第二针的人如果需要出国旅行的话，可能会被目的地国家要求隔离或满足其他条件。他们回国时将必须接受核酸检测和隔离。

（Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu）