专访中国问题专家侯秉东教授：人质外交施压对加拿大不起作用

本周，中国政府接连两天，就两名加拿大公民在华案件进行了宣判。

周一，中国辽宁省高级法院维持了对加拿大人谢伦伯格（Robert Schellenberg）的死刑判决，等待最高法院核准。

星期二晚间，中国丹东法院对引发国际关注的 两名加拿大麦克 之一，麦克·斯帕佛（Michael Spavor)进行宣判，他的间谍罪名以及非法提供情报罪名成立，判处十一年有期徒刑。

目前，加拿大决定就这一判决进行上诉，并强烈谴责对两名麦克的审理，不公开不公正，违反了基本的国际法和加中领事协议。

另一名麦克（Michael Kovrig)康明凯的案子尚不知何时宣判。

加拿大官方和学者都表示，在这个时间点，中国对两名加拿大公民重判，很明显，是给进入最后阶段的孟晚舟引渡案施压。

本台就此采访了加拿大阿尔伯塔大学中国学院荣誉院长侯秉东教授（Gorden Houlden）。

加拿大阿尔伯塔大学中国学院荣誉院长侯秉东教授（Gorden Houlden）本人提供 照片：Radio-Canada / submitted by Professor Houlden

问：谢谢侯秉东教授接受我的访问。首先，您怎么分析中国在这个时候就两名加拿大人宣判？中国政府希望传递出什么信号？

侯秉东教授：我认为，中国给出了很明确的信息。换句话说，就是如果你不释放孟晚舟女士，或是停止司法程序，我们不会停止判决在华加拿大人的案子。

我必须说明，两名麦克，麦克·斯帕佛和康明凯的案子，我认为，非常没有依据，纯粹是捏造的案子。他们遭到指控完全是报复，因为2018年12月，加拿大应美国要求拘捕了华为财务总监孟晚舟，并展开了引渡审理。

而谢伦伯格的案子有所不同。他被指控犯毒。

谢伦伯格此前在加拿大也曾做过牢。

但是，谢伦伯格原本在2018年被判处15年有期徒刑。在2018年11月他提出上诉。12月上诉审理的时候，正赶上孟晚舟被捕。

我觉得，他非常不走运。

不过，这两个案子，是很明显的随意判决。

问：加拿大称中国这是 人质外交 。你怎么看待中国在孟晚舟事件上的应对策略？

侯秉东教授：我感觉，中国希望找到一个方式，可以跳出这个困局。但是，中国不能表现软弱，比如释放两名麦克，或是减轻谢伦伯格的刑期。中国认为需要更强硬。

我的分析是，最终事件的解决还要有赖于美国。与中国的关系中，有很多棘手的问题，而两名麦克案对我们是最为重要的。我相信，事件很可能会谈判，找到解决方案，但现在还不是时候。

但这个过程，加拿大两名无辜的麦克付出了代价。我对他们和他们的家人表示深深的同情。

问：那么中国的这种策略对加拿大起作用吗？

侯秉东教授：

中国这个策略不会起作用，加拿大人很固执。尽管加拿大仅有3700万人，而中国有14亿人。但我们有自尊，有自己的主权，不会屈服。 侯秉东教授

而另一方面，中国可能会意识到这个策略不起作用，尽管他们试图利用谢伦伯格和两个麦克来给加拿大施加压力。

要知道，有30万加拿大人生活在香港，还有几万加拿大人生活在中国。如果中国认为，这个策略能起作用，就会不断重复使用它。

所以，我们现在看到的是双方各不相让，形成一个僵局。一方是加拿大和它的同盟，比如美国等国际盟友，一致关注中国侵害人权事件，关注被困于中国司法系统中的个人；而中国也在不断给加拿大施压。

但目前看，双方都没有成效。

问：而以 人质外交 战狼外交 这样的方式与加拿大和其他西方国家的对立，中国得到了什么？

侯秉东教授：我认为，中国的 人质外交 是对加拿大扣押孟晚舟的一次快速火爆反应，希望能够施压加拿大，释放孟晚舟。但这没有给中国带来任何益处。

加拿大有独立司法体系，不会受这种压力影响。甚至加拿大总理也不能够打电话给法官，要求他/她释放孟女士。

而 战狼外交 不同，它是给中国国内民众看的，以显示中国的强大。

CBC视频：加拿大反对党保守党领袖奥图尔 称：“中国队

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梁彦·采访整理