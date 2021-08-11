孟晚舟引渡案听证会：公诉方进行陈述

在孟晚舟引渡听证会举行之际，中国法院开始对之前被逮捕的加拿大人进行审理、定罪和判刑。

本周二，中国一家法院维持了对加拿大人罗伯特·谢伦伯格判处死刑的判决，谢伦伯格最初因贩毒罪被判 15 年徒刑，仅在孟晚舟被捕一个月后，中国的法院对他改判为死刑。

星期三，加拿大企业家迈克尔·斯帕沃尔 (Michael Spavor) 因间谍罪而被中国的法院判处 11 年有期徒刑。

2012 年迈克尔·斯帕沃尔 (Michael Spavor) 与朝鲜学生合影。 照片：Reuters / JAMES PEARSON

孟晚舟于 2018 年 12 月 1 日在加拿大温哥华机场转机时被逮捕，几天后，两名加拿大人 - 迈克尔·斯帕沃尔 （ Michael Spavor）和康明凯 （Michael Kovrig） 被中国当局逮捕，一直关押至今，加拿大认为这是报复行动。

美国指控孟晚舟违反美国制裁德黑兰的命令，误导汇丰银行完成与伊朗的交易。

孟晚舟和华为公司否认上述指控。

位于温哥华市的不列颠哥伦比亚省最高法院听取了辩方律师团队寻求释放孟晚舟的众多论据。

孟晚舟的律师向法庭陈述，孟晚舟遭受了 30 多次滥用程序，此案受到包括时任总统唐纳德·特朗普 （Donald Trump）的政治干预等。

然而，公诉方否认有任何不当行为。