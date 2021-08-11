卫生专家：“毫无疑问” 加拿大已经进入第 4 波疫情

不过，由于疫苗的接种率上升，这波疫情可能与早先的激增大不相同，但不会 完全没有痛苦 。

加拿大的 7 天平均每日新增病例现在接近 1,300 例，比前一周的 7 天平均值增加了近 60%，主要是不列颠哥伦比亚省、阿尔伯塔省、萨斯喀彻温省、安大略省和魁北克省的新增病例有所回升。

安大略省 COVID-19 科学咨询小组的科学主任彼得·朱尼 （Peter Juni）医生说： 我们绝对处于第四波疫情中，这一点毫无疑问。

加拿大的平均每日新增病例大幅回升。 照片：The Canadian Press / Graham Hughes

高接种率改变游戏规则

加拿大之前的几波疫情使各医院系统不堪重负，并导致老人护理院出现大量死亡，人们希望这次的飙升不会那么可怕。

全国范围内的高疫苗接种率改变了游戏规则：现在大约 60% 的加拿大人完全接种了疫苗。

有关研究继续表明，广泛接种疫苗可以对人们提供更多保护，防止感染者出现重症，对快速传播的 Delta 变体也有抵制力。

多伦多大学达拉拉纳公共卫生学院 （University of Toronto's Dalla Lana School of Public Health）的流行病学家阿什雷·图特（ Ashleigh Tuite ）解释道：这就是说，即使人口中有更多病例，也不会对我们的医疗保健系统造成严重影响。

阿什雷·图特补充说， 但这并不意味着我们走出了困境。

专家认为加拿大现在已经进入第四波疫情。 照片：Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

多位专家强调，需要维持戴口罩等预防措施，以避开这一波疫情可能带来的最糟糕后果，同时还要继续努力，让尽可能多的加拿大人接种疫苗。

（Lauren Pelley （新窗口） · CBC News ）