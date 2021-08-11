加拿大公民 Michael Spavor 在中国被判处11年监禁

法院还宣布没收迈克尔·斯帕沃尔大约 10,000 加元的个人财产，并要求将他驱逐出境。目前尚不清楚他何时会被驱逐出中国。

加拿大立即谴责了中国法院的决定。

加拿大总理贾斯汀·特鲁多 (Justin Trudeau) 称这是 绝对无法接受而且不公正的 。

特鲁多在一份书面声明中说，判决是在两年半的任意拘留、司法程序缺乏透明度以及审判甚至未能达到国际法要求的最低标准之后做出的。

加拿大总理贾斯汀·特鲁多重申，自由党政府的首要任务是争取两名加拿大人迈克尔·斯帕沃尔（Michael Spavor）和前外交官迈克尔·康明凯 （Michael Kovrig）的立即获释。

他补充说，我们将继续不懈努力，让他们尽快回家。

审理在丹东进行

对迈克尔·斯帕沃尔案的审理在中国与朝鲜边境附近的丹东市举行，迈克尔·斯帕沃尔被关押在那里。

加拿大驻华大使多米尼克·巴顿 (Dominic Barton) 出席了庭审，在中国法院做出宣判后，他得以与迈克尔·斯帕沃尔进行了交谈。

多米尼克·巴顿说：

我认为 [驱逐] 这个词在判决中非常重要。 加拿大驻华大使多米尼克·巴顿（Dominic Barton）

在中国，驱逐出境通常在囚犯服完刑期后进行，但在某些情况下可以提前进行。

国际社会的支持

渥太华一再呼吁中国政府释放加拿大人迈克尔·斯帕沃尔（Michael Spavor）和加拿大前外交官康明凯 （Michael Kovrig），2018 年 12 月，在加拿大在温哥华机场逮捕了孟晚舟之后，迈克尔·斯帕沃尔和康明凯随即在中国被逮捕，外界普遍认为这是报复行动。

在中国法院做出判决前，加拿大外交部长马克·加诺 （Marc Garneau ）在推特上再次强调，争取迈克尔·斯帕沃尔获释一直是政府的当务之急，加拿大获得了一些国家的支持。

他补充说，我与加拿大的朋友和合作伙伴进行了交谈，感谢他们对自 2018 年 12 月以来在中国被任意拘留的斯帕沃尔先生和康明凯先生的坚定支持。

加拿大驻华外交官员和包括美国在内 25 个国家的约 50 名外交官在加拿大驻北京大使馆前表示了支持。

（Radio-Canada）