魁北克省将于 9 月 1 日实施疫苗护照，以对抗“不可避免的”第四波疫情

克里斯蒂安·杜贝说，这些系统将在人多、接触率高的地方实施，例如节日活动、酒吧、餐馆、健身房和培训设施，目的是避免再象第一波疫情时那样不得不采取大规模封闭措施。

目前，疫苗接种护照暂时不会在零售店和学校中使用。

当被问及宗教聚会和婚礼时，他表示，政府仍在讨论是否把这些活动包括在需要疫苗护照的活动中。

魁北克省卫生部长克里斯蒂安·杜贝 （Christian Dubé） 照片：La Presse canadienne / Ryan Remiorz

魁省卫生部长说，政府希望在 9 月之前在全省范围内准备好智能手机应用程序，但没有智能手机的人将能使用疫苗中心签发的纸质疫苗接种证书。

魁省卫生部长表示，到目前为止，84% 的魁北克人已经接种了第一剂疫苗，他希望看到所有接种了一剂的人能在本月底之前接种第二剂。

魁省公共卫生研究所的医学流行病学家加斯顿·德塞雷斯 （Gaston De Serres）医生认为，疫苗接种护照系统对于敦促 20 至 39 岁的成年人打疫苗有良好作用，在省长莱戈特上周宣布将实行疫苗护照后，打疫苗的预约大增。

不过，魁北克的公民自由联盟、权利与自由联盟 (LDL) 正在对疫苗护照系统提出异议，称没有进行适当的公开辩论，并表示担心数据安全。

（Sabrina Jonas （新窗口） · CBC News）