维多利亚大学为振兴原住民语言而努力

加拿大 60% 的原住民语言分布在不列颠哥伦比亚 （BC）省的社区，BC省的维多利亚大学（Université de Victoria ）正在努力通过振兴项目来保护脆弱的原住民语言遗产，该大学设有原住民语言振兴证书 （Certificate in Indigenous Language Revitalization） （新窗口）。

维多利亚大学的语言学副教授索尼娅·伯德 (Sonya Bird) 说，我们必须与以原住民语言为母语的人继续合作，并记录这些语言，以便将这些语言传给后代。

索尼娅·伯德补充说，语言的振兴对原住民社区有着重要作用：原住民的文化是和语言融合在一起的，原住民的历史也是通过语言传播的，有研究证明，母语对社区和个人的健康越来越重要。

加拿大许多机构在为重振原住民语言而努力。 照片：Paul Tukker/CBC

除了维多利亚大学外，不列颠哥伦比亚省的其他教学机构也都开设有类似的原住民语言项目，根据加拿大统计局的数据，不列颠哥伦比亚省目前总共有超过 35,000 个原住民语言教学课程。

（Radio-Canada）