中国法院维持对加拿大公民罗伯特·谢伦伯格的死刑判决。

辽宁省高级人民法院星期二（ 2021年8月10日）上午在沈阳对谢伦伯格案进行了二审，认为一审的 事实清楚，证据可靠、充分，定罪公正，量刑适当，程序合法 ，裁决维持原判。

此案已送交中国最高人民法院审理，根据中国法律的要求，任何死刑判决在执行前需先送交中国最高法院。最高法院的裁决预计需要 6 到 12 个月，但这一过程可能会无限期进行。

谢伦伯格案

罗伯特·谢伦伯格 （Robert Schellenberg ）于 2014 年在中国被逮捕，法院指控他在向澳大利亚运送 222 公斤甲基苯丙胺的一起毒品交易中起了关键作用。

罗伯特·谢伦伯格于 2018 年 11 月因贩毒被判 15 年监禁。

他提出上诉，但大连市法院于 2019 年 1 月对他改判为死刑。在此一个月前，加拿大应美国要求在温哥华机场逮捕了中国华为公司首席财务官孟晚舟。

罗伯特·谢伦伯格过去曾在加拿大因贩毒被定罪，但他声称自己在中国是一名普通游客，是被人陷害的。

辽宁省高级法院于 2020 年 5 月听取了谢伦伯格对死刑判决的上诉，并于本周二确认了这一判决。

加拿大谴责判决

加拿大外交部长马克·加诺 （Marc Garneau）谴责了中国对罗伯特·谢伦伯格的判决，他说：

加拿大已多次向中方表示，强烈反对这种残忍和不人道的惩罚。 加拿大外交部长马克·加诺 （Marc Garneau）

加拿大外交部长马克·加诺在一份书面声明中重申，我们将继续与中国最高级别官员接触，争取对谢伦伯格的宽大处理。

（CBC，Radio-Canada）