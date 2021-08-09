加拿大 7 月新增 94,000 个职位，失业率降至 7.5%

加拿大统计局 8 月 6 日报告说，新增的工作职位绝大多数在安大略省，安省增加了 72,000 个工作。

曼尼托巴省、新斯科舍省和爱德华王子岛的就业也有所增加，其他省份的就业水平为下降或持平。

另外，几乎所有的新增工作都在私营领域，而且大多数是全职工作。

与大流行开始之前的 2020 年 2 月相比，加拿大 2021年 7 月的工作职位仍然减少了 246,000 个。

蒙特利尔银行 BMO 的经济学家道格·波特 （Doug Porter ）指出，虽然低于预期，但就业市场似乎至少在朝着正确的方向发展。

他说，新的就业报告可能有点低于预期，但我们仍然会给这份报告一个坚实的银牌， … 全球经济将不得不面对变异病毒 Delta 的影响, 但这是朝着正确方向迈出的坚实一步。

疫情从根本上改变了工作模式

疫情使许多加拿大人重新定义自己的生活重点，更倾向于灵活的工作模式。 照片：iStock / Maryna Andriichenko

加拿大商会 (Canada's Chamber of Commerce) 的莱阿·诺德（ Leah Nord ）表示，7 月的就业数据显示出 COVID-19 之后的经济复苏将是长期和缓慢的。

她接着补充说，现在许多经济领域的空缺职位都没有人去填补，这是非常不寻常的，这表明这场疫情大流行可能已经从根本上改变了就业市场。

诺德说： 在大流行期间，许多加拿大人重新确定了自己生活中的优先事项，并正在寻找混合的工作模式，企业也在考虑运营、健康和安全、法律和其他因素的同时，继续探索这种模式。

她说， 我们预计这一潜在趋势的全面影响将会在今后 18 个月内显现出来，将对企业争夺人才产生深远影响。

（CBC）