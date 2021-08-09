BC省 “创纪录” 高温又回来了

加拿大环境部的乔纳森·鲍 ( Jonathan Bau) 说，本周一气温属于正常，之后将出现高温。

他说，预计高温将在本周四 (8 月 11日) 达到峰值，虽然不是早些时候那种 40 度异常高温，但我们将看到气温会达到创纪录水平。

BC 省本周四气温预报: 坎卢普斯 (Kamloops)：35 摄氏度

基洛纳 (Kelowna)：34 摄氏度

维多利亚 (Victoria)：31 摄氏度

温哥华：29 摄氏度。

高温对人类构成死亡风险，在6 月 25 日至 7 月 1 日期间，袭击了不列颠哥伦比亚省的热浪造成 570 人死亡。

当地卫生当局同时指出，当森林火灾导致空气的质量恶化时，高温对人类则更加危险。

高温增加野火风险

BC 省林火。 照片：BC Wildfire

除了对农业和海洋鱼类有重大打击外，炎热的天气还能增加可燃性，从而增加森林火灾的风险。

目前 BC 省有 272 处被定为 活跃 的森林火灾，其中 31 处被认为是重大林火，因为燃烧规模大，靠近社区。

在 BC 省，有超过 3500 名消防员在继续进行扑灭林火的努力，其中 382 名消防员来自其他省。

（Yvette Brend，Radio-Canada）