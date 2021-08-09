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BC省 “创纪录” 高温又回来了

从省级公园 Ellison Provincial Park 看到的 The White Rock Lake 的野火。 (Submitted by Alana Johannson)

从省级公园 Ellison Provincial Park 看到的 The White Rock Lake 的野火。 (Submitted by Alana Johannson)

照片：(Submitted by Alana Johannson)

RCI

在短暂降雨之后，不列颠哥伦比亚 （BC）省的 “创纪录 ” 高温又回来了。

加拿大环境部的乔纳森·鲍 ( Jonathan Bau) 说，本周一气温属于正常，之后将出现高温。

他说，预计高温将在本周四 (8 月 11日) 达到峰值，虽然不是早些时候那种 40 度异常高温，但我们将看到气温会达到创纪录水平。

BC 省本周四气温预报:

  • 坎卢普斯 (Kamloops)：35 摄氏度

  • 基洛纳 (Kelowna)：34 摄氏度

  • 维多利亚 (Victoria)：31 摄氏度

  • 温哥华：29 摄氏度。

高温对人类构成死亡风险，在6 月 25 日至 7 月 1 日期间，袭击了不列颠哥伦比亚省的热浪造成 570 人死亡。

当地卫生当局同时指出，当森林火灾导致空气的质量恶化时，高温对人类则更加危险。

高温增加野火风险

BC 省林火。

BC 省林火。

照片：BC Wildfire

除了对农业和海洋鱼类有重大打击外，炎热的天气还能增加可燃性，从而增加森林火灾的风险。

目前 BC 省有 272 处被定为 活跃 的森林火灾，其中 31 处被认为是重大林火，因为燃烧规模大，靠近社区。

在 BC 省，有超过 3500 名消防员在继续进行扑灭林火的努力，其中 382 名消防员来自其他省。

（Yvette Brend，Radio-Canada） 

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