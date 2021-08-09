在参加奥运的 11,000 名运动员中，有近 4,000 人在东京奥林匹克体育场参加了闭幕式，他们举着本国的旗帜，一些运动员自豪地展示着奥运奖牌，与开幕式一样，闭幕式也没有现场观众出席。

加拿大队在奥运金牌得主达米安·华纳 (Damian Warner) 的率领下走进东京奥林匹克体育场，达米安·华纳举着国旗，他在东京奥运会上成为加拿大历史上的第一位奥运会十项全能冠军，这位 3来自安大略省的 31 岁选手为加拿大赢得了 7 枚金牌中的一枚，这是自 1992 年巴塞罗那奥运会以来加拿大获得金牌数最多的一次。

加拿大东京奥运的金牌得主 （从左到右 : Maude Charron, Laurence Vincent Lapointe, Penny Oleksiak, Andre De Grasse , Damian Warner 照片：Getty Images

在东京奥运上，加拿大人总共赢得了 24 枚奖牌，包括 7 枚金牌、6 枚银牌、11 枚铜牌，在参赛国中排名第 11 位，这是自 1984 年洛杉矶奥运会以来加拿大取得的最好成绩。

在加拿大获得的 24 枚奖牌中， 18 枚 （四分之三）由加拿大的女运动员夺得。

美国以 113 枚奖牌（39 枚金牌、41 枚银牌和 33 枚铜牌）在国家排名中名列第 1，中国以 88 枚奖牌 （38 枚金牌、32 枚银牌和 18 枚铜牌）位居第二，东道国日本以 71 枚奖牌 （20 枚金牌、28 枚银牌和 23 枚铜牌）。

2020 东京奥运落幕。 照片：Getty Images / Leon Neal

2024 年夏季奥运会将在巴黎举行。

（Radio-Canada）