“我没有遗憾”：专访两次代表加拿大参加奥运的前泳手潘卓源与她的母亲简颖仪

东京奥运会将在本周末闭幕了。

加拿大代表队这次成绩不错，截止到周五，总共得到了22块奖牌，是历年奥运比赛的最好成绩。尤其是加拿大女子游泳队，总共得到一金三银二铜共6枚奖牌，令人刮目相看。

而在2008年和2012年，华裔游泳运动员潘卓源（Victoria Poon) （新窗口）曾代表加拿大出战2008年的北京奥运会，和2012年的伦敦奥运会。

在长达十几年的游泳运动生涯中，她还曾多次打破加拿大女子50米自由泳和100米自由泳的纪录。

在 更快更高更强 的口号下，奥林匹克的精神内涵是自我挑战、公平竞争。

而在加拿大，一个奥运选手是如何培养成的呢？

本台在奥运期间采访了潘卓源和她的妈妈简颖仪女士。

2012年伦敦奥运会期间，潘卓源，右，与妈妈简颖仪，中，以及姐姐合影。（简颖仪提供） 照片：submitted by Wendy Ken

回望游泳生涯，潘卓源： 我没有遗憾

潘卓源两次参加奥运，都是参加了50米自由泳单人和4x100米自由泳接力两项比赛。

简颖仪女士两次都亲身前往赛场，为女儿打气。

她说，2008年，公司的同事们积极鼓励她去北京观战，老板特意给了她假期，同事们还送上集体签名卡片，为潘卓源打气。

回忆起看着女儿在奥运赛场比赛的情景，简颖仪表示，自己感到“兴奋、骄傲、感动”。看到女儿被介绍走入赛场，不禁喜滋滋地想，那是我女儿啊，全世界都在关注。

潘卓源告诉记者，她也看了东京奥运会，看到游泳女队的表现，觉得现在的这几位女泳将“很厉害”。

而每次观看奥运会，她还是会想起当年自己训练和比赛的情景，想起一起训练的小伙伴。

她说，游泳已经成为了我的一部分。那段时间，我只是专注游泳，实现梦想，那段经历无与伦比。

而提及自己两次奥运比赛的经历，潘卓源表示：我真的没有遗憾。纯粹是出于喜欢，我做到了最好。

在水下，那是另一个世界，特别的安静。我只能听到自己的心跳声。你只需要专注于你的动作。这是让我喜欢的。游泳能让你更感觉到你的身体，你能感觉到水经过你的身体，肩膀、手臂，腿和脚，你的整个感觉被打开了。 潘卓源，2012年伦敦奥运会前接受本台专访

小知识：在今年的东京奥运会上，加拿大政府对金牌运动员的奖金是2万加币，银牌为1万5千加币，铜牌为1万加币。

潘卓源在伦敦奥运会结束两三年之后，退出了游泳队。

她在蒙特利尔的麦吉尔大学拿到了工程学的学士学位，之后，又进修商业课程，目前已经毕业。

奥运选手养成全靠自我挑战

潘卓源1984年出生在香港，六、七岁的时候就开始游泳了，并在香港南华会游泳队接受名家训练。

简颖仪女士表示，有一次，香港当年的著名游泳运动员、教练李启淦告诉她，自己看好潘卓源的条件。他说，你要找到一个教练，可以以长远的眼光和目标来培养她。一个运动员训练不能一下子强度太大，需要慢慢来建设体能。如果一下子训练太猛，有条件的运动员，运动生涯会因此缩短。

简女士认为，李启淦的意见启发了自己。

1997年，13岁的潘卓源和家人移民加拿大的蒙特利尔。之后不久，她进入了蒙特利尔的游泳俱乐部Piscines du Parc Olympiqu （PPO），接受游泳教练Benoit Lebrun指导。

简女士现在还记得，她和Lebrun谈起对潘卓源游泳生涯的设想，Lebrun的想法与李启淦说得理念很相似。她也因此放心让女儿跟着他训练。而潘卓源一直跟随Lebrun训练，直到自己退役。

潘卓源说，感谢我的教练，从我很小的时候，他们就意识到我的天赋，相信我可以参加奥运，并且不断鼓励我，令我越来越自信。

2008年四月，潘卓源在蒙特利尔参加加拿大奥运选拔赛，并成功入选。 照片：Paul Chiasson

Lebrun目前已经退休。两人感情很深，直到现在，潘卓源还会不时打电话问候老教练。

在加拿大，喜欢游泳的孩子们可以先参加市内的各类不同的游泳队或俱乐部。而这些是需要个人缴纳会员费的。

简颖仪记得，当时需要为潘卓源缴纳五百至六百加币的年费，清早和下课之后，每天要训练两次。而且，外出比赛，交通、住宿之类也是需要自掏腰包。

潘卓源与妈妈简颖仪。（本人提供） 照片：submitted by Wendy Ken

通常，加拿大运动员要等到进入省队和国家队之后，才有相应的一些补贴和赞助。

成绩不断提升的潘卓源，慢慢进入省队，然后入选国家队。当然，还要经过激烈的选拔赛，才有资格代表加拿大参加奥运会。

可以说，加拿大的运动员，除了少数在各类职业联赛中选的运动员，大部分运动员完全没有高额的奖金刺激，能坚持下来是纯粹是执着于对一项运动的爱，是对自身提出挑战。

简颖仪记得当年自己每天四点左右起床，开车送女儿去游泳队训练，即便在蒙特利尔漫长的冬季，外面经常大雪纷飞，也从未间断。一送就是十多年。

潘卓源曾表示，自己的成功要感谢妈妈。妈妈总是无条件支持她的决定，不会告诉她怎么做，而是让她按照自己的意愿选择。

她也想起那段每天凌晨四点左右起来训练的日子。不过，她确实非常自觉、自律，基本不需要大人督促。

简颖仪则认为，女儿非常刻苦努力，为了游泳放弃了很多，比如，同龄女孩子休息娱乐的时间，女儿总是在忙着训练比赛。

此外，还不能落下功课。中学时，潘卓源的学习成绩一直很好，进入大学，好几次需要在比赛期间，完成考试或者论文，辛苦可想而知。虽然中间因为比赛放慢了学业进度，但她依然把两者平衡得很好

我想说，游泳让我改变了很多。它让我更独立，因为游泳我从一个非常害羞的小女孩，变成了一个外向、有主见，知道如何面对媒体、面对困境的人。我去过了许多地方，认识了各式各样的人。感谢游泳带给我的一切 潘卓源，2012年伦敦奥运会前接受本台专访

采访：梁彦

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