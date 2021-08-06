加拿大男子 4x100 米接力获奥运铜牌

加拿大选手安德烈·德·格拉斯 (Andre De Grasse)、亚伦·布朗 （Aaron Brown）、布兰登·罗德尼 （Brendon Rodney） 和 杰罗姆·布莱克 （Jerome Blake） 以 37.70 的成绩获铜牌。

意大利队以 37.50 的成绩夺得金牌，英国队以 37.51 获得银牌。

加拿大在男子 4 x 100 米接力中获东京奥运铜牌. 照片：The Canadian Press / Nathan Denette

德·格拉斯跑最后一棒

26 岁的安德烈·德·格拉斯跑的是最后一棒，他接过接力棒时加拿大排在第五位，但他马上超越了另外两名选手，给加拿大争得了第三名。

东京奥运男子 4 x 100 米接力决赛. 照片：Getty Images / Cameron Spencer

他说， 这太疯狂了，我非常高兴，我为自己是这支队伍中的一员感到非常自豪。

对安德烈·德·格拉斯来说，这是一场美妙的奥运会，他在东京奥运获得了三枚奖牌：男子 100 米铜牌、男子 200 米金牌、男子 4 x 100 米接力铜牌 。

到目前为止，安德烈·德·格拉斯总共获得了六枚奥运奖牌，将作为加拿大获得奥运奖牌最多的田径径运动员进入加拿大的史册。

在这场男子 4 x 100 米接力决赛中, 加拿大队在交接接力棒时不是很顺，两次差点掉了接力棒。

（CBC）