东京奥运 Mohammed Ahmed 为加拿大赢得男子 5,000 米银牌

他是加拿大男子 5,000 米纪录的保持者，也是北美记录的保持者，现在，他成为奥运银牌得主。

穆哈默德·艾哈迈德来自安大略省圣凯瑟琳斯（St. Catharines）市，星期五晚上炎热而潮湿，他在东京奥林匹克体育场男子 5000 米项目获得亚军。

Un coureur en action. 照片：Getty Images / Christian Petersen

比赛结束后，他说， 松了一口气，真是松了口气，... 在等待了5 年之后来到这里，我非常高兴。

穆哈默德·艾哈迈德在距离终点线大约 500 米的地方开始冲刺，他先后超越了肯尼亚选手尼古拉斯·基梅利 （Nicholas Kimeli ）和美国选手保罗·切利莫 （Paul Chelimo），紧跟在乌干达选手、世界纪录保持者乔舒亚·切普特盖伊 （Joshua Cheptegei）的后面冲过了终点线，以 12:58.61 的成绩成为银牌得主。

加拿大选手穆哈默德·艾哈迈德 （Mohammed Ahmed） 获东京奥运男子 5,000 米银牌。 照片：Getty Images / Patrick Smith

乌干达选手乔舒亚·切普特盖伊 （Joshua Cheptegei）以 12:58.15 的成绩获得东京奥运男子 5000 米金牌，美国选手保罗·切利莫 （Paul Chelimo）以 12:59.05 获得铜牌。

（CBC）