特鲁多要求高级官员考虑强制联邦雇员接种疫苗

星期四（ 8 月 5 日 ), 特鲁多在与魁北克省省长弗朗索瓦·莱戈特 (François Legault) 联合举行的新闻发布会上说： 现在是大家接种疫苗的时候了，犹豫不决的人们，现在应该去接种第一剂和第二剂了。

他说， 这就是为什么我要求负责联邦公共部门的枢密院书记员考虑为联邦雇员强制接种疫苗。

加拿大总理特鲁多在与魁北克省省长弗朗索瓦·莱戈特 (François Legault) 联合举行的新闻发布会上。 照片：Radio-Canada / Charles Contant

加拿大总理特鲁多还表示，政府正在考虑在联邦监管的行业中强制接种疫苗，例如航空业、银行业和铁路业。

上个星期，美国总统乔·拜登 （Joe Biden ）宣布，所有联邦工作人员必须接种疫苗，或每周接受至少一次 COVID-19 检测。

在与特鲁多联合举行的新闻发布会上，魁北克省省长弗朗索瓦·莱戈特 （François Legault ）宣布，将在今后几周内在魁省实施 疫苗护照 制度。

首席卫生官再次呼吁人们接种疫苗

加拿大最高卫生官员警告说，加拿大可能正在见证由更具传染性的 Delta 变异病毒驱动的第四波疫情的开始。

加拿大首席公共卫生官 Theresa Tam 医生。 照片：La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

在今天举行的新闻发布会上，首席公共卫生官 Theresa Tam 医生对总理特鲁多呼吁犹豫不决的人接种疫苗做出了回应，说这将有助于防止大流行死灰复燃。

她说， 如果您和您所爱的人还没有接种疫苗，请去预约接种第一剂或第二剂。

在加拿大有资格接种疫苗的人群中，目前 81% 的人接种了一剂疫苗，66% 的人接种了第二剂疫苗。

（Darren Major （新窗口） · CBC News）