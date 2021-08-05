加拿大选手达米安·华纳 （Damian Warner）夺得东京奥运十项全能金牌。

他以 9,018 分的累计积分完成了十项全能比赛。

这位来自安大略省的 31 岁选手是奥运史上第 4 位总分超过 9,000 分的运动员，也是第一位在十项全能比赛中获得奥运会冠军的加拿大人。

加拿大选手 Damian Warner 和 Pierce LePage 在东京奥运男子十项全能比赛中。 照片：Radio-Canada

法国选手凯文·迈耶 （Kevin Mayer）以累计总分 8726 分获得银牌，澳大利亚选手阿什利·莫洛尼 (Ashley Moloney) 以 8649 分获得铜牌。

加拿大的另外一位选手、来自安大略省的皮尔斯·勒佩奇 (Pierce LePage) 以 8604 分获得第 5 名。

女足金牌争夺赛推迟

与此同时，由于天气太热，加拿大和瑞典之间的女子足球争夺金牌的比赛推迟到东京时间周五（8月6日）晚上 21 点进行（北美东部时间周五上午 8 点）。

这场比赛原定于周五上午 11 点举行，但两支球队都对当天的高温表示担忧。

东京的气温在一周内飙升，加上湿度超过了 40 摄氏度。

8 月 5 日，加拿大的奖牌数为 18 枚，包括 5 金 5 银 8 铜，获奖牌数在参赛国中排名第 13 位。

（Radio-Canada，CBC）