魁北克省将在今后几天宣布收紧卫生措施

在与魁省公共卫生主任 Horacio Arruda 医生会晤后，弗朗索瓦·莱戈特提醒说，魁北克必须小心。

他在 Facebook 上写道， 与世界其他地方一样，最近病例数量的增加令人担忧。

在魁省三河（ Trois-Rivières）市，病例的增加令当局非常担忧，当地两家酒吧和一家餐厅于周二因疫情暂时关门。

该市目前每 100,000 名居民中有 75 个活跃病例，这一比率为全省最高，魁北克省的平均值为每 100,000 名居民中有 14.7 例活跃病例。

接种两剂疫苗很重要

魁省省长弗朗索瓦·莱戈特重申，现在尽快接种两剂疫苗比以往任何时候都更重要。

魁省三河市最近新增病例大增，市民们在流动诊所大巴前排队接种疫苗。 照片：Radio-Canada / Marc-Antoine Bélanger

截至到周三 （ 8 月 4 日）， 12 岁以上的魁北克人中 67% 完全接种了疫苗。

然而，一些年龄组仍然落后，魁省 18 至 29 岁年龄组只有 72% 的人接种了第一剂，12 至 17 岁年龄组 74% 接种了第一剂。

弗朗索瓦·莱戈特多次重申，他的目标是在 9 月之前让 75% 符合条件的魁北克人完全接种疫苗，如果这一趋势继续下去，这一目标将会实现。

（Radio-Canada）