蒙特利尔奇幻电影节开幕：庆祝25周年，向日本电影致敬

蒙特利尔的奇幻电影节，Fantasia Festival，将在虚拟空间庆祝它的25周年。

从8月5日至25日，将有25个国家的超过100部电影在电影节期间通过网络向全加拿大民众展映。

同时，还会举办 黑马， Cheval Noir 处女作奖 最佳国际短片 等竞赛单元。

由于新冠疫情，奇幻电影节连续两年把展映放在了互联网上举行。

希望了解今年奇幻电影节的朋友，可以查看这个网站 （新窗口）

在电影节开幕之际，本台采访了奇幻电影节的亚洲项目总监尼古拉斯·阿尚博（Nicolas Archambault）。

奇幻电影节的亚洲项目总监尼古拉斯·阿尚博（Nicolas Archambault） 照片：courtesy of Fantasia

问：今年，新冠疫情也还是没有完全结束。你们是如何在这样的状态下，完成整个的选片和筹备工作的？

阿尚博：确实，在这样的状态下举办电影节是很复杂的，不过总体上今年比去年要容易。

去年，香港、韩国、日本的一些电影制作和发行公司担心这会带来盗版的问题。

而今年，看来大家对这个情况更加了解了，所以，合作起来更顺利了。我们对今年的排片非常满意。

问：今年是奇幻电影节第25周年，有些什么特别的庆祝？

阿尚博：1996年，蒙特利尔奇幻电影节创办。当年展映的影片都是来自亚洲，关注亚洲电影一直是我们和其他类型片电影节不同的地方。

今年，电影节特别专注于向日本致敬，因为在1996年，奇幻电影节开始的时候，我们排片中只有日本和香港两个地方的作品。

可惜，现在从香港拿到片子比较难，因为发行的问题，也有地理政治的因素。

所以，我们决定专注在日本电影。

今年，我们有超过30部电影来自日本，包括了剧情片和动画片。

比如，我们的闭幕片就来自日本邪典大导演三池崇史（Takashi Miike)，也是他的新作《妖怪大战争之卫士》 （新窗口）是北美首映。

我感觉，用这部电影来结束第25届蒙特利尔奇幻电影节堪称完美，这是一个可以全家一起观看的故事，然后有特定的幽默。

三池崇史来过我们的电影节，如果说有哪个导演可以代表电影节的话，三池崇史是其中之一。

奇异电影节的闭幕电影，日本导演三池崇史的《妖怪大作战》。 照片：courtesy of Fantasia

问：去年的网络电影节结束之后，感觉和往年的电影节有什么不同呢？

阿尚博：：哈哈，还是会怀念以往的观众，热情投入的人群，为他们喜欢的电影欢呼，还能和大家交流。

去年，电影节结束，有一种空虚感，觉得缺了些什么。

不过总体上说，我们也在这个阶段学习了如何在疫情期组织个好的电影节的技能。

另外一点值得注意是，我们去年售出了10万张电影票，这个成绩和往年差不多。今年，我们会推出一种套票，我们希望让更多的人可以看到可能平时他们并不会关注的类型片。

问：请推荐几部你喜欢的本届电影。

以下是阿尚博的推荐的几部影片：

香港电影《七人乐队，SEPTET》

由许鞍华、杜琪峰、徐克、洪金宝等七位香港导演讲述一系列关于香港的故事。

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韩国《魔鬼的交易,The Devil's Deal》 （新窗口）

韩国导演李元泰的最新作品，讲述1990年代韩国政坛腐败，可以与《出租汽车司机》等对照来看。

台湾《哭悲，The Sadness》

导演是居住在台湾的加拿大人Rob Jabbaz，他指导的这部惊悚片，故事设定在一个大疫情期，病毒正在扩散...

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大陆《风平浪静，Back to Wharf》

李霄峰导演的剧情片，讲述一个少年因意外逃离故乡，十五年后回乡的遭遇

李霄峰导演的《风平浪静》（2020）海报。 照片：courtesy of Fantasia

在中国国内，Cult Film被翻译为邪典电影。 豆瓣上有一个专门的邪典电影小组。当中提及：我们把Cult Movie翻译成邪典电影，这 邪 与 典 两个字概括了这类影片的两种情况：一是 邪 ，大多数Cult Movie都是B级制作的低成本小片子，一般都在低等的院线放映，情节多半离奇怪诞，拍摄手法也自由放肆，不按常理出牌，并拥有一群人数虽少却非常死忠的影迷。 邪典电影或者说类型电影、另类电影不仅包括了动漫、科幻、怪诞、悬疑、恐怖题材等影片，一些主流导演，比如大卫林奇，昆汀塔伦蒂诺，以及王家卫、徐克都有这类电影的经典作品。

采访：梁彦

China@radio-canada.ca