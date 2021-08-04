孟晚舟案再次开庭，引渡听证进入最后阶段

2018年12月被逮捕

孟晚舟是华为公司创始人任正非的女儿，她于 2018 年 12 月 1 日在加拿大温哥华机场转机时被逮捕，她原定于当天晚些时候飞往墨西哥城，但被加拿大边境服务局官员带走，他们没收了她的手机并在没有律师的情况下审问了她三个小时，然后把她交给了加拿大皇家骑警。

她在被捕一周后以 1000 万加元的保释金获得保释，此后一直被软禁在自己位于西温哥华的住宅中。

2020年3月26日，孟晚舟在温哥华住宅前。 照片：Radio-Canada / Ben Nelms

加中关系恶化

加拿大是应美国的要求逮捕孟晚舟的，加拿大与美国之间有引渡条约。

加拿大应美国要求逮捕孟晚舟的行动激怒了北京，加中关系立即恶化。

几天后，两名加拿大人 Michael Spavor 和 Michael Kovrig 被中国当局逮捕，一直关押至今，加拿大及其几个盟友认为这是报复行动。

加拿大人 Michael Kovrig （左）和 Michael Spavor （右）在中国一直被关押至今。 照片：The Canadian Press, The Associated Press

被美国司法部门指控

美国指控孟晚舟违反美国制裁德黑兰的命令，误导汇丰银行完成与伊朗的交易。

孟晚舟被指控于 2013 年在香港举行的一次会议上，就华为与其在伊朗开展业务的子公司 Skycom 的关系向汇丰银行撒谎。

该诉讼称，孟晚舟向汇丰的一名高管作出欺诈性陈述，误导汇丰银行相信，尽管华盛顿对德黑兰实施了经济制裁，但继续与华为开展业务没有风险。

孟晚舟和华为公司否认上述指控。

听证会持续三周

孟晚舟引渡案在不列颠哥伦比亚省最高法院进行。 照片： CBC / Ben Nelms

加拿大广播公司报道说，周三开始的听证会预计持续 3 周，不列颠哥伦比亚省最高法院的法官希瑟·霍姆斯 （Heather Holmes）将听取孟晚舟律师团队的最后辩护。

孟晚舟的律师团队一直在挑战美国的引渡要求，称他们的客户受到了不公正的指控。

在 4 月份提交给法庭的一份文件中，辩方律师称，美国的引渡要求存在若干错误和误报，构成严重滥用程序，应导致该程序暂停。

法官的裁决

如果法官裁决罪名成立，则加拿大司法部长将下令将孟晚舟引渡到美国。

如果法官认为孟晚舟是严重滥用程序的受害者，她将获得释放。

不过，检方和辩方都可以对法官的裁决进行上诉。

（CBC，Radio-Canada）