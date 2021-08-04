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孟晚舟案再次开庭，引渡听证进入最后阶段

华为首席财务官孟晚舟。

2021年8月4日，孟晚舟引渡案再次开庭。

照片：Ben Nelms/CBC

RCI

星期三（8 月 4 日），中国电信巨头华为公司首席财务官孟晚舟引渡案再次开庭，持续了两年多的听证进入最后阶段。

2018年12月被逮捕

孟晚舟是华为公司创始人任正非的女儿，她于 2018 年 12 月 1 日在加拿大温哥华机场转机时被逮捕，她原定于当天晚些时候飞往墨西哥城，但被加拿大边境服务局官员带走，他们没收了她的手机并在没有律师的情况下审问了她三个小时，然后把她交给了加拿大皇家骑警。

她在被捕一周后以 1000 万加元的保释金获得保释，此后一直被软禁在自己位于西温哥华的住宅中。

2021年3月26日，孟晚舟在温哥华住宅前。

2020年3月26日，孟晚舟在温哥华住宅前。

照片：Radio-Canada / Ben Nelms

加中关系恶化

加拿大是应美国的要求逮捕孟晚舟的，加拿大与美国之间有引渡条约。

加拿大应美国要求逮捕孟晚舟的行动激怒了北京，加中关系立即恶化。

几天后，两名加拿大人 Michael Spavor 和 Michael Kovrig 被中国当局逮捕，一直关押至今，加拿大及其几个盟友认为这是报复行动。

加拿大人 Michael Kovrig （左）和 Michael Spavor （右）在中国一直被关押至今。

加拿大人 Michael Kovrig （左）和 Michael Spavor （右）在中国一直被关押至今。

照片：The Canadian Press, The Associated Press

被美国司法部门指控

美国指控孟晚舟违反美国制裁德黑兰的命令，误导汇丰银行完成与伊朗的交易。

孟晚舟被指控于 2013 年在香港举行的一次会议上，就华为与其在伊朗开展业务的子公司 Skycom 的关系向汇丰银行撒谎。

该诉讼称，孟晚舟向汇丰的一名高管作出欺诈性陈述，误导汇丰银行相信，尽管华盛顿对德黑兰实施了经济制裁，但继续与华为开展业务没有风险。

孟晚舟和华为公司否认上述指控。

听证会持续三周

孟晚舟引渡案在不列颠哥伦比亚省最高法院进行。

孟晚舟引渡案在不列颠哥伦比亚省最高法院进行。

照片： CBC / Ben Nelms

加拿大广播公司报道说，周三开始的听证会预计持续 3 周，不列颠哥伦比亚省最高法院的法官希瑟·霍姆斯 （Heather Holmes）将听取孟晚舟律师团队的最后辩护。

孟晚舟的律师团队一直在挑战美国的引渡要求，称他们的客户受到了不公正的指控。

在 4 月份提交给法庭的一份文件中，辩方律师称，美国的引渡要求存在若干错误和误报，构成严重滥用程序，应导致该程序暂停。

法官的裁决

如果法官裁决罪名成立，则加拿大司法部长将下令将孟晚舟引渡到美国。

如果法官认为孟晚舟是严重滥用程序的受害者，她将获得释放。

不过，检方和辩方都可以对法官的裁决进行上诉。

（CBC，Radio-Canada）

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