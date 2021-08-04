加拿大选手安德烈·德·格拉斯（Andre De Grasse）获男子 200 米奥运金牌

8 月 4 日，星期三， 这位来自安大略省万锦（Markham）市的 26 岁选手在东京奥林匹克体育场举行的男子 200 米决赛中以 19.62 秒的成绩夺得了冠军。

东京奥运会上，加拿大选手安德烈·德·格拉斯 (Andre De Grasse) 赢得男子 200 米金牌。 照片：Getty Images / Ryan Pierse

在东京奥运会上，安德烈·德·格拉斯已经在男子100 米项目中获得了铜牌，男子 200 米金牌是他奥运生涯中的第 5 枚奖牌，也是他的第一枚奥运金牌。

这是自 1928 年珀西·威廉姆斯 (Percy Williams) 在阿姆斯特丹奥运会上夺得 200 米金牌之后，加拿大选手第一次赢得男子 200 米冠军，也是奥运会历史上加拿大人第三次在这个项目中夺得金牌。

安德烈·德·格拉斯 (Andre De Grasse) 成为奥运史上第三位在男子 200 米项目夺冠的加拿大人。 照片：Getty Images

19.62 秒是安德烈·德·格拉斯的 200 米个人最好成绩，同时他再次创下了加拿大男子200 米纪录。

另一位进入男子 200 米决赛的加拿大选手亚伦·布朗 （Aaron Brown）以 20.20 秒的成绩获得第六名。

进入男子 200 米决赛的加拿大选手亚伦·布朗 （Aaron Brown）。 照片：The Canadian Press / Frank Gunn

8 月 4 日，加拿大的奖牌数为 15 枚，包括 4 金 4 银 7 铜，获奖牌数在参赛国中排名第 13 位。

（CBC）