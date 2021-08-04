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加拿大选手安德烈·德·格拉斯（Andre De Grasse）获男子 200 米奥运金牌
加拿大选手安德烈·德·格拉斯 (Andre De Grasse) 夺得了男子 200 米的奥运王冠。
8 月 4 日，星期三， 这位来自安大略省万锦（Markham）市的 26 岁选手在东京奥林匹克体育场举行的男子 200 米决赛中以 19.62 秒的成绩夺得了冠军。
在东京奥运会上，安德烈·德·格拉斯已经在男子100 米项目中获得了铜牌，男子 200 米金牌是他奥运生涯中的第 5 枚奖牌，也是他的第一枚奥运金牌。
这是自 1928 年珀西·威廉姆斯 (Percy Williams) 在阿姆斯特丹奥运会上夺得 200 米金牌之后，加拿大选手第一次赢得男子 200 米冠军，也是奥运会历史上加拿大人第三次在这个项目中夺得金牌。
19.62 秒是安德烈·德·格拉斯的 200 米个人最好成绩，同时他再次创下了加拿大男子200 米纪录。
另一位进入男子 200 米决赛的加拿大选手亚伦·布朗 （Aaron Brown）以 20.20 秒的成绩获得第六名。
8 月 4 日，加拿大的奖牌数为 15 枚，包括 4 金 4 银 7 铜，获奖牌数在参赛国中排名第 13 位。
（CBC）