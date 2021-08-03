蒙特利尔国际原住民节开幕

今年，这个节的主题是 来自夜晚的欢乐 ，大部分节目都旨在于让人们更深入地了解加拿大和世界各地的原住民文化。

蒙特利尔国际原住民节的主席安德烈·杜德梅恩 (André Dudemaine) 表示， 我们已经从疫情大流行的黑暗中走出来，终于可以与公众重新建立联系了。

今年，国际原住民节的举办正值加拿大的前寄宿学校在不久前不断发现无标记坟墓之际，这对今年的节日会有什么样的影响呢？

安德烈·杜德梅恩回答说，这些事实早已为人所知，发生变化的是公众对这一现实的认识。

每年 8 月举行

国际原住民节的海报。 照片：Présence Autochtone

蒙特利尔国际原住民节在每年 8 月上旬举行，自从成立以来，这个节一直提供来自世界各地与原住民文化相关的没有发行的电影，加拿大各地的原住民还将在节日期间进行表演，举办音乐会，展示视觉和媒体艺术作品。

去年由于大流行，所有节目都是在线进行，但今年允许人们进行聚会，原住民节举办地、位于蒙特利尔市中心的节日广场 - Place des Festivals 将可最多容纳 1 千人，电影院将让一半的观众入场。

第 31 届蒙特利尔国际原住民节将从 8 月 3 日 持续到 8 月11日 ：

https://www.presenceautochtone.ca/en

（Radio-Canada）