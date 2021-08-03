安德烈·德·格拉斯打破男子200米加拿大纪录，将争夺东京奥运金牌

8 月 3 日，这位来自安大略省万锦（Markham）市的 26 岁选手在 男子200 米半决赛中创造了个人最好成绩 19.73 秒，打破了加拿大男子 200 米纪录，进入东京奥运决赛。

加拿大短跑运动员安德烈·德·格拉斯 (Andre De Grasse) 进入东京奥运男子 200 米决赛。 照片：Getty Images / Michael Steele

安德烈·德·格拉斯在接受加拿大广播公司 CBC 的采访时说：

这太棒了，自己表现最好的时候总是感觉很棒，我只想回到赛道，登上领奖台，对我来说这是最重要的，这是我明天的使命。 安德烈·德·格拉斯 (Andre De Grasse)

在东京奥运会上，安德烈·德·格拉斯已经在男子100米项目中获得了铜牌，现在将争取在东京的第二枚奖牌，这也将是他奥运生涯中的第五枚奖牌。

另一名加拿大选手入围200米决赛

安德烈·德·格拉斯并不是唯一进入男子 200 米决赛的加拿大选手，加拿大的另一名短跑选手亚伦·布朗 （Aaron Brown）也以 19.99 的成绩进入了决赛。他说：

我感觉很好，这次奥运会中我进行了充分休息，这就是为什么我没有参加 100 米比赛，为的是给自己机会进入决赛，现在我觉得准备好了。 加拿大短跑选手亚伦·布朗 （Aaron Brown）

加拿大短跑选手亚伦·布朗 （Aaron Brown）也进入东京奥运男子 200 米决赛 照片：The Canadian Press / Frank Gunn

高温与湿度

在东京奥运会过程中，高温和潮湿一直困扰着田径运动员，当地气温飙升至近 40 摄氏度，东京时间周二晚上，当短跑选手们进入赛道时，没有风，湿度达到 70%。

东京奥运男子 200 米决赛将在 8 月 4日进行。

8 月 3 日，加拿大的奖牌数维持在 14 枚，包括 3 金 4 银 7 铜，获奖牌数在参赛国中排名第 13 位。

（Devin Heroux （新窗口） · CBC Sports）