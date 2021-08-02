BC 省林火继续，许多地区空气质量恶化

截至到周日（8月1日），BC 省共有 245 处野火在燃烧，数量最多的是坎卢普斯消防中心（Kamloops Fire Centre）管辖地区，其中包括奥肯那根地区 （Okanagan region），那里的野火占全省野火的近三分之一。

在过去两天里，BC 省的野火数量又增加了 14 处。

BC 省内陆地区继续遭受野火烟雾的影响，本周日 （ 8 月 1 日），有关当局针对整个大温哥华地区和弗雷泽河谷地区发布了特别空气质量声明，警告居民 在接下来的 24 至 48 小时内可能会受到野火烟雾的影响。

不过，周一（ 8 月 2日），大温地区的空气质量有所改善。

2021 年 7 月 29 日, BC 省坎卢普斯 Sparks Lake 附近的野火。 照片：BC Wildfire

有关当局警告居民，长期暴露于空气中的微小污染物对老年人和幼儿等最脆弱的人群会带来严重的健康风险。

大温哥华地区在周日下午的一份声明中说，患有慢性病或急性感染的人应推迟或减少户外活动，直到解除警告为止。

BC 省烟雾漂到美国

BC 省的野火烟雾非常严重，以至于美国西部的许多地区在周日也都处于空气质量警报之下，包括美国的科罗拉多州、怀俄明州、华盛顿州和爱达荷州的部分地区都受到了来自加拿大 BC 省的烟雾的影响。

（CBC）