今年夏季魁北克省旅游业火爆

当地游轮机构 Croisières du Capitaine 的协调员 Aurélie Royer 表示，和其他年份相比，今年的客流量相当多。

在 Sept-Îles 市，大多数露营地都挤满了休闲车，市政府提前预见到了这种情况，所以今年设置了更多的露营车位。

旅游业的几乎所有行业都从中受益，尤其是酒店业。

酒店 l’Hôtel Sept-Îles 的业主伊夫·布拉萨 (Yves Bourassa) 说，他的酒店几乎每天都是客满。

魁北克省北部的 Tadoussac 一直是观赏鲸鱼的景点。 照片：Radio-Canada / Ivanoh Demers

在魁省著名旅游地加斯佩（Gaspésie）半岛，在建筑假期间，旅游业几乎达到饱和。

市政当局和旅游基础设施也都为大量涌入的游客提前做好了更多准备。

魁省加斯佩（Gaspésie）地区的著名景点 - Le Rocher Percé。 照片：Radio-Canada / Isabelle Larose

魁北克市位居加拿大旅游目的地榜首

根据一个初步调查，在2021 年 7 月 18 日至 24 日这一周，魁省省会魁北克市成为加拿大最受欢迎的旅游目的地。

魁北克市旅游局的局长罗伯特·梅克尔 (Robert Mercure) 高兴地说， 这一周我们的酒店入住率在全加拿大的大城市中是最高的！

魁北克市的酒店在这一周入住率超过了温哥华、哈利法克斯和卡尔加里，而且，与 2020 年同期相比，魁北克市的酒店入住率增加了50%以上。

魁北克地区酒店协会 (l'Association hôtelière de la région de Québec，AHRQ) 的主任马乔兰·德·萨 （ Marjolaine de Sa） 高兴地说，我们很开心！

她说，人们想参观、再参观或发现魁北克市，这里是高质量的旅游目的地。

魁北克市老城区。 照片：Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

劳动力短缺蒙上一些阴影

马乔兰·德·萨同时表示，酒店行业缺乏人力阻碍了酒店的最佳运作，我们有 12% 的房间因人手不足而不能接待游客，否则入住率会更高。

她说，这是酒店业面临的主要问题之一，需要得到解决。

（Radio-Canada）