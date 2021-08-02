加拿大女足进入决赛，将争夺东京奥运金牌

在前 70 分钟的比赛中，加拿大队和美国队都没有得分，最后是加拿大球员杰西·弗莱明 (Jessie Fleming) 点球成功，为加拿大队夺得关键一分。

加拿大女足的队员们顿时兴奋不已，拥抱到一起，美国女足曾经四次获得奥运会冠军。

加拿大女足击败美国队，进入东京奥运女足决赛。 照片：Getty Images / Francois Nel

加拿大女足主教练 Bev Priestman 说：

我们还不满足，我们的脑子里是金牌，如果不是为了赢冠军，我们为什么要来这里？ 加拿大女足主教练 Bev Priestman

8 月 6 日，加拿大女足将对阵瑞典女足，争夺东京奥运金牌。

加拿大沙滩排球二人组

与此同时，8 月 2 日，女子沙滩排球二人组比赛中有两组加拿大选手进入了女子四分之一决赛。

加拿大沙滩排球选手 Sarah Pavan 和 Melissa Humana-Paredes 。 照片：Getty Images / YURI CORTEZ

男子 100 米铜牌

本周日，8 月 1 日，加拿大选手安德烈·德格拉斯 (Andre De Grasse) 在东京奥运会男子 100 米比赛中夺得铜牌。

德格拉斯以 9.89 秒刷新了自己的记录，意大利选手拉蒙特·马塞尔-雅各布斯（Lamont Marcell Jacobs）以 9.80 秒获得金牌，美国选手弗雷德·克利（Fred Kerley）获得银牌。

来自安大略省万锦市（Markham）的安德烈·德格拉斯是加拿大第一位在东京奥运会上获得奖牌的男运动员。

加拿大选手安德烈·德格拉斯 (Andre De Grasse) 在东京奥运会男子 100 米比赛中以 9.89 秒夺得铜牌。 照片：Radio-Canada

截止到 8 月 2 日，加拿大共获得奖牌数 14 枚，包括 3 金 4 银 7 铜，获奖牌数排名第 12 位。

（CBC）