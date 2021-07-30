党史不说的那些事（7）：汲取农村资源的毛细血管--供销社

加拿大华裔学者赖小刚。 照片：Li Hongyan

赖小刚介绍说，供销社在人民公社解散后逐渐退出人们视野，但是整个系统实际上从来没有被取消。1992年中国转为市场经济体制后，它改头换面，变成了各种农业开发公司。供销社这个称呼渐渐被人淡忘。

2013年悄悄重出江湖

2013年11月，十八届三中全会发布了关于深化改革的长篇公报，其中最引人注目的决定是有限度开放金融业，允许私人办银行。公报也提到要完善供销合作社体系，但是只有短短几句话，在供销社系统之外几乎没有引起任何注意。

赖小刚感叹说，撰写这份公报的人是高手，让大家看到的是最光鲜的一面。他分析说，习近平当时是想推进经济改革的。这份公报实际上提出了两个方案。一个是市场自由化，另一个是回到供销社，属于习近平的 底线思维 。但是他当时把这篇公告细读数遍，竟也没有注意到关于供销合作社的那几句话。

但是供销系统人员注意到了。他们不声不响地开始恢复原先的面目，并在2015年股灾后加快了速度。赖小刚说，这场股灾是个转折点，习近平看到失控的危险，放弃了市场化和金融业改革。此后供销社越来越多。2018年9月习近平重提自力更生以后，关于供销社的文章也越来越多，这个系统进一步浮出水面。

供销社在1953年统购统销中发挥了重要作用。 照片：Baidu

赖小刚认为，恢复供销社系统是中共最后防线的组成部分。这个系统的特点是可以像篦子一样细密，全国农村没有一户人家能逃过它的梳理。它是吸收农村资源、把统制经济甚至强制性经济最大化的基层组织。

中共最早成立的供销社可追溯到安源大罢工

赖小刚回顾说，1922年毛泽东等人领导安源大罢工时，就为解决罢工者的生活问题组织过供销社，资金由共产国际提供。1933年国民党第五次围剿红军，军事进攻的同时还进行经济封锁。当时负责苏区财政的毛泽东提出了关于供销社的一整套设想，其主要特点是由党来领导，并和苏区的代耕互助联系在一起，全面控制农产品的销售和贸易。

赖小刚说，毛泽东其实很懂经济。他是第一个建立中央银行的人，一手建立了苏区的财政系统和后勤补给系统。现在的中共财政体系是由他在四十年代最后完成的。

第五次围剿使红军失去了中央苏区，但是苏维埃干部积累了丰富的经验。到1942年时，中共对根据地的农产品生产、销售和各种货物流通的控制已经有一套完整的体系，而供销社是这个庞大体系的毛细血管。三年内战时期，供销社系统能从广大农村地区汲取资源，为数百万军队提供军需。

市场经济的产物被用作计划经济的工具

供销社老照片。 照片：Baidu

1950年7月，中华全国供销合作总社成立，原本各自为政的供销社系统被统一起来。五年后实行公私合营，私营企业变成全民所有制企业，从而把城市商业和农村供销系统连在一起。至此政府完全掌握了城市和农村的产品生产和销售。

1953年中国发生粮食短缺，实行统购统销政策。供销社在其中发挥关键作用。但是赖小刚说，这种政策工具威力强大，一旦中央决策发生错误，后果是灾难性的。通常发生灾荒，第二年就会得到缓解。但是三年困难时期饿死那么多人，一个重要原因是政府通过供销社系统完全控制农村资源。农民如果没有按规定数量交出粮食，公社干部就带着民兵去他们家里搜，连种子都不给人家留。供销社系统在这一时期被运用到极致。

赖小刚介绍说，早在十九世纪德国人和日本人就提出在农村建立供销社系统。农村经济不集中，许多必需品需要从城市购入。供销社可以成为连接城市和乡村纽带。这本是市场经济自然生长出来的产物，但是被中共用作计划经济的工具。他分析说，能做到这一点，是因为有党的纪律。

供销社还能像过去一样发挥作用吗？

供销社老照片。 照片：Baidu

赖小刚说，供销社的整个组织框架还在，但是能否像过去一样有效运作，现在还是未知数。三年困难时期公社干部能去农民家里把粮食搜刮一空，是因为他们带着民兵，而那时的民兵手里是有枪的。另外，当时土改刚结束没几年，村里有影响的人物或是被枪毙或是被斗倒，对农民有震慑作用。

另外，赖小刚认为，经过四十年的改革开放，中国人变了，他们所处的环境也变了。党的供销社系统有能力和一个四十年来自然形成的商业供销网络竞争吗？另一个疑问是，过去靠党的纪律运作的供销社，在新环境下能把党的命令执行到什么程度呢？

今年6月份，中国供销合作总社和中国人民银行等四个部门联合发布红头文件，宣布从7月起开始进行农业生产、供销、信用三位一体综合合作试点工作。这被视为供销社系统在农村的全面展开，也引发对中国是否将重返计划经济的猜测。

【赖小刚在加拿大皇家军事学院政治系和女王大学历史系任教，同时开办自媒体“赖子聊书 （新窗口）”。】