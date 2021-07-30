加拿大卫生官员警告，变异病毒有可能带来第四波疫情

加拿大首席公共卫生官 Theresa Tam 医生表示，疫情大流行死灰复燃的严重程度将在很大程度上取决于疫苗接种覆盖率。

她说： 这一预测显示，我们需要通过谨慎的方法来放松公共卫生措施，保持警惕，及时应对疫情反弹的迹象，并继续增加第一剂和第二剂疫苗的覆盖率。

Delta 在一些地区快速传播

在加拿大的一些省份，目前已经开始看到 Delta 变体在快速传播。

在不列颠哥伦比亚（BC）省，在 Central Okanagan 地区的病例迅速增加后，省政府宣布在该地区爆发 COVID-19 疫情，重新开始实施口罩规定，以及其他的公共卫生措施。

BC省卫生官 Bonnie Henry 医生说，该地区 Delta 变种的传播令人震惊，但她相信新措施将有助于平缓数量激增的趋势。

在病例增加后，BC省在 Central Okanagan 地区重新开始要求人们戴口罩。 照片： CBC / Ben Nelms

在阿尔伯塔省，尽管总病例数仍属较低，但病毒传播速度已经比第三波疫情高峰期间的传播速度更快，新增感染主要是由变异病毒引起。

但尽管如此，阿尔伯塔省最近宣布，从 8 月 16 日起，将不再要求对 COVID-19 检测呈阳性的人进行隔离。

加拿大首席公共卫生官 Theresa Tam 医生说，虽然各省的卫生措施由各省自己决定，但她仍然强烈建议感染了 COVID-19 的人进行自我隔离。

她说：

我请所有被诊断感染了 COVID-19 的人，以及您认为自己可能感染的人，进行隔离。 加拿大首席公共卫生官 Theresa Tam医生

新感染病例中完全接种疫苗者占不到 1%

加拿大公共卫生署 （Public Health Agency of Canada）7 月 30 日发布的最新数据显示，自从 12 月以来，在加拿大新增的 COVID-19 病例和住院病例中，完全接种疫苗的人占不到 1%。

在全国有资格接种疫苗的人群中，目前 81% 的人接种了一剂疫苗，66% 的人完全接种了疫苗。

2021年 7 月 27 日，24 岁的多伦多男子 Iman Dominguz 在多伦多市 Centre Eaton 接种新冠疫苗。 照片：CBC/Evan Mitsui

Theresa Tam 医生说，各省需要采取 谨慎的态度 进行重新开放，即使在传播没有增加的地区也应谨慎，应该先让疫苗覆盖率上来。

她说： 如果病例增加... 这可能意味着在足够多的人接种疫苗产生免疫力之前，重新开放进行得太快了。

她指出，在英国，尽管疫苗接种率相对较高，但仍然遭遇了由 Delta 变体驱动的疫情反弹。

加拿大首席公共卫生官 Theresa Tam 医生说，希望看到 80% 以上的人口完全接种疫苗，而且希望接种率尽可能高。

（Darren Major （新窗口） · CBC News ）