东京奥运加拿大女子八人赛艇队夺得金牌，29 年来第一次

比赛一开局，加拿大女子划艇队就处于领先地位，之后继续保持这一势头。

在进入到最后 500米时，新西兰队曾试图赶上，中国队也开始加速，但最终还是加拿大队获胜。

东京奥运加拿大队获得赛艇女子八人组冠军。 照片：Getty Images / Naomi Baker

金牌得主加拿大队的成绩是 5:59.13，新西兰队获得银牌，中国队获得铜牌，成绩分别为 6:00.04 和 6:01.21。

美国队获得第 4 名 (6:02.78)，美国队曾经连续三次在此项目夺金，这是自 2000 年以来首次未能登上奥运领奖台，从而结束了美国在这一比赛项目中的统治地位。

加拿大女足进入半决赛

加拿大女足在比赛中。 照片：Getty Images / Koki Nagahama

与此同时，7 月 30日，加拿大女子足球队以 4-3 击败巴西女足，进入半决赛。

加拿大女足守门员斯蒂芬妮·拉贝 (Stephanie Labbé) 在比赛中的表现令人惊叹，在加拿大队与巴西队的点球大战中，她两次成功拦球，从而把加拿大女足送入了半决赛。

加拿大女足守门员 Stephanie Labbé 在加拿大队与巴西队的点球大战中两次成功拦球。 照片：Getty Images / Koki Nagahama

截止到 7 月 30 日，加拿大共获得奖牌 11 枚，包括 3 金3 银5 铜，这 11 枚奖牌全部由加拿大的女运动员获得，目前加拿大的获奖牌数排名第 12 位。