特鲁多任命 5 位参议员。

Michèle Audette, Amina Gerba 和 Clément Gignac 将在参议院代表魁北克省, David Arnot 将代表萨斯喀彻温省,Karen Sorensen 将代表阿尔伯塔省。

根据总理办公室的新闻稿,所有 5 位参议员都将作为独立无党派人士进入参议院。

新闻稿说: 所有新参议员都是由参议院任命独立顾问委员会推荐的,并通过对所有加拿大人开放的择优程序进行选择。 这个过程确保参议员是独立的,反映加拿大的多样性,并能应对加拿大面临的广泛挑战和机遇。

加拿大参议院有 105 个席位,在新任命 5 位参议员后,还将有10个席位空缺。

新参议员

在来自魁北克省的三名新参议员中,Michèle Audette 是原住民,曾在 2012-2015 年担任加拿大原住民妇女协会(Native Women's Association of Canada )主席。

她还是全国失踪和被谋杀原住民妇女和女孩调查委员会(National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls )的5 名委员之一, 2015 她曾经在大蒙特利尔的一个选区代表自由党参加联邦竞选,但落选。

加拿大新参议员 Michèle Audette 。 照片:Radio-Canada

在接受加拿大广播公司采访时,Michèle Audette 表示,期待着把自己对政治和原住民事务的激情带入工作。

她说: 对我来说,身为女性、原住民女性,这很珍贵……。

David Arnot 是萨斯喀彻温省人权委员会的首席专员,自 2009 年以来一直担任此职位,他还曾担任萨斯喀彻温省的高级检察官和省法院的法官。

Karen Sorensen 是阿尔塔省班夫市( Banff)的市长。在地方政界有很长的职业生涯,曾担任市议员和学校董事会受托人,并曾在酒店业工作。

她在被任命为参议员后即辞去了市长职务。

加拿大新参议员 Karen Sorensen 自 2010 年以来一直是阿尔伯塔省班夫(Banff)市的市长。 照片:Radio-Canada

阿省省长对任命不满

在一份声明中,阿尔伯塔省省长杰森·肯尼(Jason Kenney )批评了在阿省的任命,他的政府原计划在 10 月份通过选举选出该省进入参议院的候选人。

阿尔伯塔省过去通过选举程序提出参议员人选。

