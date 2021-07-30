- 主页
- 政治
特鲁多任命 5 位参议员
7 月 29日，加拿大总理贾斯汀·特鲁多 （Justin Trudeau）宣布任命 5 位新的参议员。
Michèle Audette, Amina Gerba 和 Clément Gignac 将在参议院代表魁北克省， David Arnot 将代表萨斯喀彻温省，Karen Sorensen 将代表阿尔伯塔省。
根据总理办公室的新闻稿，所有 5 位参议员都将作为独立无党派人士进入参议院。
新闻稿说：
所有新参议员都是由参议院任命独立顾问委员会推荐的，并通过对所有加拿大人开放的择优程序进行选择。
这个过程确保参议员是独立的，反映加拿大的多样性，并能应对加拿大面临的广泛挑战和机遇。
加拿大参议院有 105 个席位，在新任命 5 位参议员后，还将有10个席位空缺。
新参议员
在来自魁北克省的三名新参议员中，Michèle Audette 是原住民，曾在 2012-2015 年担任加拿大原住民妇女协会（Native Women's Association of Canada ）主席。
她还是全国失踪和被谋杀原住民妇女和女孩调查委员会（National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls ）的5 名委员之一， 2015 她曾经在大蒙特利尔的一个选区代表自由党参加联邦竞选，但落选。
在接受加拿大广播公司采访时，Michèle Audette 表示，期待着把自己对政治和原住民事务的激情带入工作。
她说：
对我来说，身为女性、原住民女性，这很珍贵……。
David Arnot 是萨斯喀彻温省人权委员会的首席专员，自 2009 年以来一直担任此职位，他还曾担任萨斯喀彻温省的高级检察官和省法院的法官。
Karen Sorensen 是阿尔塔省班夫市（ Banff）的市长。在地方政界有很长的职业生涯，曾担任市议员和学校董事会受托人，并曾在酒店业工作。
她在被任命为参议员后即辞去了市长职务。
阿省省长对任命不满
在一份声明中，阿尔伯塔省省长杰森·肯尼（Jason Kenney ）批评了在阿省的任命，他的政府原计划在 10 月份通过选举选出该省进入参议院的候选人。
阿尔伯塔省过去通过选举程序提出参议员人选。
（Richard Raycraft （新窗口） · CBC News