放下乡愁的新加拿大人：魁北克华人作家郑南川

在不久前一次北美中文作家协会等团体主办的极光文学讲座上，郑南川介绍了自己的经历和创作理念。他出生在云南省昆明市的一个高干家庭，生活原本优渥，但是父母工作很忙。负责照顾他们兄弟的姥姥是个农村妇女，偏爱哥哥，对他很严厉。他每天放学回家必须给姥姥的菜园施肥浇水。后来母亲去五七干校，他又担起了照顾父亲衣食的责任。小小年纪就尝到生活艰辛，他认为这是他后来倾向于 草根创作 的基础。

郑南川在云南大学历史系毕业后留校任教，1988年来到魁北克省拉瓦尔大学留学，主修欧美近代史。和许多文科出身的华人移民一样，他在离开学校后为谋生做过各种工作，生活发生了巨大的改变。

象牙塔里的安逸不再，但他也是在这个时期开始了文学创作，起初是诗歌，后来又开始在华文报刊上发表小说。魁北克文学对他启发很大。他说，魁北克人有一种难以想象的草根精神，让人感到振奋。

生死线上的挣扎带来感悟

2009年的一天，郑南川突然昏厥，心脏停跳。他被送进医院急救，在生死之间挣扎了四天才脱离危险。这次险些猝死的经历对他影响很大。他深刻意识到，人活在世上应该做自己喜欢做的事。出院后，他重读毛姆的《月亮和六便士》，专注于文学创作的决心更加坚定。

这些年郑南川创作并出版了十余部中短篇小说、诗集和文论集，并主编出版了七部加拿大中文作品集。他说，他很感谢加拿大和魁北克。他移民时已是中年，但是在这里选择了自己的人生，做自己喜欢的事，找到了所爱的人。在加拿大是可以实现梦想的。

近年来加拿大华文文学佳作频出。出现一批优秀作家，他们的创作内容涉猎广泛，艺术上各有志趣，在加拿大多元文化背景下表现出对不同文化伦理的宽容接受和中西文化的交流融合。 张娟，东南大学人文学院副教授

人性考察样本

东南大学人文学院副教授张娟是郑南川作品的研究者。 照片：Internet

中国东南大学人文学院副教授张娟说，郑南川的作品里很少流露出身份认同的焦虑和思念故国的伤感。他立足于中西文化之间，以客观理性的笔调对比东西方伦理观念，考察传统伦理观的转变。他关注日常生活，对普通人有着理解和同情。他笔下的人物不仅有华人移民，也有其他族裔的移民和本土居民。

张娟认为，郑南川的作品具有草根写作，镜像手法和富有正面价值倾向的特点。他刻画了背景、身份和经历不同的新移民在不同境遇下体现出的复杂人性和各自的伦理选择，其中贯穿东西方不同的价值观念取向，为读者提供了一种 人性考察样本 。