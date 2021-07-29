加拿大政府将接收曾给加拿大军队工作的阿富汗口译员和家属

加拿大联邦政府上周宣布了一项临时重新安置计划，以帮助阿富汗的口译员及其家人逃离局势迅速恶化的阿富汗。

随着美国从阿富汗撤出军队，塔利班正在占领更多地盘，曾经给加拿大军队工作的当地人面临风险。

曾在 2008 年和 2009 年指挥安全部队的退役将军丹尼斯·汤普森 （ Denis Thompson）说， 如果他们正好身处被塔利班控制或受塔利班影响的地区，那他们的生命就会立即受到威胁，而且不仅仅是他们的生命，他们家人的生命都面临威胁。

加拿大将协助曾给加拿大军队工作的阿富汗人离开阿富汗。 照片：Forces armées canadiennes

三天内提交申请

加拿大政府对潜在申请人发出电子邮件，要求他们在三天内提交申请，这包括需要填写多个在线表格并扫描文件。

这一邮件说， 如果您在接下来的三天内没有提供完整的申请文件，我们将得出结论，您对参与这项公共计划没有兴趣。

加拿大军方的一位前翻译 Abdul 说，三天的截至期限没有考虑到大多数潜在申请人的居住地。

他说， 这个时间不够......因为一些口译员住在偏远地区。

他接着说， 问题是这里缺乏电力，缺乏交通，申请者还必须申请护照，为孩子、家人准备其他文件...

周三晚些时候，一位政府发言人表示，72 小时的截止期限并不一定是板上钉钉的事情。

其他人员也可能有资格

许多其他人员，包括厨师、司机、清洁工、建筑工人、保安人员和在加拿大大使馆工作的工作人员，也可能有资格参加上述重新安置计划。

加拿大全球事务部和国防部表示，正在大力鉴定和协助有资格获得重新安置的人。

美国最近承诺重新安置多达 35,000 名阿富汗口译员及其家人，在处理移民申请期间，他们将被允许在科威特和卡塔尔的美国军事基地停留长达 18 个月。

加拿大军队从 2001 年到 2014 年驻扎在阿富汗。

加拿大军队在 2011 年结束了作战任务，但加拿大军人在阿富汗又留驻了三年，以帮助训练阿富汗国家安全部队 （ Afghan National Security Forces）。

加拿大军队在 2001 -2014 驻扎在阿富汗。 照片：Radio-Canada

（Nick Boisvert （新窗口） · CBC News）