东京奥运会上加拿大获奖牌数升至 10 枚

星期四, 7 月29 日, 加拿大赛艇运动员 Caileigh Filmer 和 Hillary Janssens 在女子双人比赛中获得铜牌，为加拿大队赢得东京奥运的第一枚赛艇奖牌。

加拿大赛艇运动员 Hillary Janssens 和 Caileigh Filmer 在东京奥运赛艇女子双人项目中获铜牌。 照片：Radio-Canada

女子 4x200 米自由泳接力第四名

与此同时，加拿大队在女子 4x200 米自由泳接力决赛中获第四名，虽然未能登上奥运领奖台，但刷新了加拿大纪录。

中国队夺得了这个项目的金牌，并打破了世界纪录，美国队获得银牌。

在东京奥运女子 4x200 自由泳接力赛中，中国队夺得金牌，美国获银牌，澳大利亚获铜牌，加拿大排名第四。 照片：Radio-Canada

7 月 29 日，来自多伦多的 14 岁游泳运动员夏姆·麦金托什 (Summer McIntosh) 进行了 800 米自由泳预赛，并创下了个人最好成绩， 她是加拿大队参加东京奥运的最年轻运动员。

男子柔道

加拿大柔道选手 Shady El Nahas 在男子 100 公斤级比赛中也取得了令人印象深刻的成绩。

这位来自安大略省 Mississauga 市的 23 岁选手输给了曾获得两届世界冠军的葡萄牙选手 Jorge Fonseca，获第 5 名。

加拿大柔道选手 Shady El Nahas 在东京奥运比赛中。 照片：Getty Images / Jack Guez

截止到 7 月 29 日，加拿大共获得奖牌数 10 枚，包括 2 金 3 银 5 铜，获奖牌数排名第 12 位。

（CBC）