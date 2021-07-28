加拿大 2021年 6 月份通货膨胀率为 3.1%，低于 5 月通胀幅度

6 月通胀主要来源于住房和交通的价格迅速上涨，但食品、服装和娱乐等方面的涨幅比 5 月份有所放缓。

加拿大统计局周三（ 7 月 28日）报告说，与 2020 年 6 月相比，一年来住房成本增加了 4.4%，交通成本增加了 5.6%。

不过，包括食品在内的许多领域的物价比去年有所下降，比如牛肉价格下降了 11%、新鲜蔬菜价格下降了 7.5%，移动服务的价格下降了 21%。

统计局表示，移动服务行业的价格下降主要是由于整个行业开展各种促销活动，为手机计划提供优惠和奖励。

加拿大移动服务的价格下降，该行业在进行各种促销。 照片：iStock

房价和油价

统计局说，随着房价和房租持续上升，住房成本是推动通胀率上涨的一个主要因素。

与此同时，汽油价格在过去 12 个月内上涨了 32%，但低于一个月前的涨幅 43%，汽油价格也是推高通胀率的一大因素。

如果剔除汽油因素，2021 年 6 月份的通货膨胀率则为 2.2%。

2021 年 6 月份 3.1% 的通胀率与经济学家们的预期基本相符。

（CBC ）