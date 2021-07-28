- 主页
- 经济
加拿大 2021年 6 月份通货膨胀率为 3.1%，低于 5 月通胀幅度
加拿大 2021 年 6 月份的年通货膨胀率为 3.1%，，低于 5 月的通胀率 3.6%。
6 月通胀主要来源于住房和交通的价格迅速上涨，但食品、服装和娱乐等方面的涨幅比 5 月份有所放缓。
加拿大统计局周三（ 7 月 28日）报告说，与 2020 年 6 月相比，一年来住房成本增加了 4.4%，交通成本增加了 5.6%。
不过，包括食品在内的许多领域的物价比去年有所下降，比如牛肉价格下降了 11%、新鲜蔬菜价格下降了 7.5%，移动服务的价格下降了 21%。
统计局表示，移动服务行业的价格下降主要是由于整个行业开展各种促销活动，为手机计划提供优惠和奖励。
房价和油价
统计局说，随着房价和房租持续上升，住房成本是推动通胀率上涨的一个主要因素。
与此同时，汽油价格在过去 12 个月内上涨了 32%，但低于一个月前的涨幅 43%，汽油价格也是推高通胀率的一大因素。
如果剔除汽油因素，2021 年 6 月份的通货膨胀率则为 2.2%。
2021 年 6 月份 3.1% 的通胀率与经济学家们的预期基本相符。
相关报道：
（CBC ）