加拿大女运动员在东京奥运表现出色

在日本东京进行的 5 天比赛中，加拿大已经获得了 9 枚奖牌，这些奖牌全部由女运动员赢得。

最新一位获得奖牌的是 21 岁游泳运动员佩妮·奥列克夏克 （ Penny Oleksiak），星期三（7 月 28日），她在女子 200 米自由泳中为加拿大争得铜牌。

这是佩妮·奥列克夏克的第 6 枚奥运奖牌，在此之前，她已经在东京奥运女子 4 x 100 自由泳中获得了银牌，在 2016 年里约奥运会上，她获得了4 枚奖牌，包括 1 枚金牌、1 枚银牌和 2 枚铜牌。

加拿大游泳选手 Penny Oleksiak, Rebecca Smith, Maggie Mac Neil 和 Kayla Sanchez （从左到右）在东京奥运会上为加拿大争得第一枚奖牌：女子 4x100 米自由泳接力银牌。 照片：Getty Images / Attila Kisbenedek

本周一，游泳运动员玛格丽特·麦克尼尔 （Margaret Mac Neill ）首先为加拿大在东京奥运会上赢得了第一枚金牌， 在女子 100 米蝶泳中以 55.59 秒的成绩夺得冠军。

紧接着，举重运动员莫德·查伦 (Maude Charron) 在举重女子 64 公斤级比赛中为加拿大赢得了第二枚金牌。

柔道女选手杰西卡·克里姆凯特 （Jessica Klimkait ）成为加拿大第一位赢得奥运会柔道奖牌的女性。

加拿大女子垒球队也创造了历史，获得铜牌，这也是加拿大的第一次。

加拿大队最年轻的运动员、14 岁的游泳运动员夏姆·麦金托什 (Summer McIntosh) 也因自己出色的表现在泳池中引起了轰动。

加拿大 14 岁游泳运动员 Summer McIntosh 在东京奥运 女子 400 米自由泳中获第四名，刷新了加拿大女子400米自由泳记录。 照片：La Presse canadienne / Frank Gunn

（Devin Heroux （新窗口） · CBC Sports ）