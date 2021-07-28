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加拿大女运动员在东京奥运表现出色
加拿大的女运动员在东京奥运会上表现出色。
在日本东京进行的 5 天比赛中，加拿大已经获得了 9 枚奖牌，这些奖牌全部由女运动员赢得。
最新一位获得奖牌的是 21 岁游泳运动员佩妮·奥列克夏克 （ Penny Oleksiak），星期三（7 月 28日），她在女子 200 米自由泳中为加拿大争得铜牌。
这是佩妮·奥列克夏克的第 6 枚奥运奖牌，在此之前，她已经在东京奥运女子 4 x 100 自由泳中获得了银牌，在 2016 年里约奥运会上，她获得了4 枚奖牌，包括 1 枚金牌、1 枚银牌和 2 枚铜牌。
本周一，游泳运动员玛格丽特·麦克尼尔 （Margaret Mac Neill ）首先为加拿大在东京奥运会上赢得了第一枚金牌， 在女子 100 米蝶泳中以 55.59 秒的成绩夺得冠军。
紧接着，举重运动员莫德·查伦 (Maude Charron) 在举重女子 64 公斤级比赛中为加拿大赢得了第二枚金牌。
柔道女选手杰西卡·克里姆凯特 （Jessica Klimkait ）成为加拿大第一位赢得奥运会柔道奖牌的女性。
加拿大女子垒球队也创造了历史，获得铜牌，这也是加拿大的第一次。
加拿大队最年轻的运动员、14 岁的游泳运动员夏姆·麦金托什 (Summer McIntosh) 也因自己出色的表现在泳池中引起了轰动。
（Devin Heroux （新窗口） · CBC Sports ）