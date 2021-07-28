东京日增新冠病例创新高

目前东京正加紧在医院准备病床，为接收 COVID-19 患者做准备。

日本避开了之前困扰印度、印度尼西亚和美国等其他国家的毁灭性疫情，但东京的医院正在感受到由 Delta 变异冠状病毒带来的影响。

截至到上周日，东京的 12,635 名 COVID-19 患者中有 20.8% 已住院治疗。

据电视网 TBS 称，东京医院的目标是到 8 月初，将病床的床位数量从目前的 5,967 张增加到 6,406 张。

东京奥运正在没有现场观众的情况下进行。 照片：Getty Images / AYAKA NAITO

东京已经于 7 月 12 日宣布进入第四次进入紧急状态，将持续到奥运会结束后， 东京奥运在被推迟一年后，目前在没有观众的情况下进行，以阻止病毒的传播。

卫生专家之前就警告说，季节性因素、流动性增加和变异病毒的传播将导致今年夏天的疫情反弹。

根据路透社的统计，目前只有 36% 的日本人接种了至少一剂 COVID-19 疫苗。

日本的疫苗接种运动起步缓慢，最终在 6 月份进展加快，但又由于后勤问题而放缓。

不少日本人反对举行奥运，他们认为奥运会应该再次被推迟或取消，以避免健康危机卷土重来。