党史不说的那些事（6）：山东八路军和日本军队的生意往来

加拿大华裔学者赖小刚。 照片：Li Hongyan

赖小刚说，毛泽东很早就意识到山东的重要性。抗战期间，中共山东分局和八路军在当地经营数年，建立了一套完整的财政制度，发行自己的货币，控制了当地的盐、棉花和花生油的生产和销售。这三种产品正是日本需要的。

巧妙地把国军换防变成撤退，获得发展空间

和中共不同的是，国民政府并不重视山东。被派驻当地的是杂牌部队，而且驻防军队和山东省国民政府及其保安部队之间矛盾很深。1943年6月，国军换防，鲁苏战区总司令于学忠率领的东北军撤出山东，由国军第92军接替。中共在得知换防计划后，沿途为于学忠部队提供各种便利，务使其顺利撤出，同时千方百计阻拦92军进入山东。

由李仙洲任军长的第92军原本驻扎在安徽北部，要前往山东中部需要越过被日军控制的陇海线和津浦线两条铁路。中共指示沿途根据地大张旗鼓地 欢迎李军长 ，唯恐日军不知。日军果然派装甲列车和飞机加强铁路沿线的巡逻和防守。越过重重防线并遭受损失的李仙洲部队在进入沂蒙山区后，又不断被中共武装袭击。此时李已成强弩之末，无心恋战。他向蒋介石要求撤回皖北，获得批准。

这样一来，国军的换防变成了撤退。中共取而代之，成为山东农村地区的主要力量。

用盐、棉花和花生油换取自己需要的物资

中共山东省委书记黎玉。他是山东根据地的主要创建者之一，但1947年土改时被批执行“富农路线”并被撤换。 照片：Baidu

赖小刚说，山东沿海滩涂是有名的产盐区。于学忠走后，中共陆续消灭余下的国民党杂牌武装，尤其集中力量打击那些控制运盐道路的势力。打通盐路、控制了盐的生产和销售后，中共发行的北海币得到支撑，挡住了从国统区进入的法币，阻止了山东物资外流。

在北海币专属区内，中共实行 救国公粮 制度，用保障晒盐工人口粮的办法控制了盐的生产。山东的盐被卖到国统区和沦陷区，还有一部分被卖给日本人，包括食盐和工业用盐。

山东也是生产棉花和花生油的大省。赖小刚说，这些东西是抢不来的。 因为你一抢农民就不会种了。 日本因此派商社做中间人与八路军联系。据当时在山东分局负责工商实业、后来成为中国经济学泰斗的薛暮桥回忆，1943年到1944年期间，日本的陆军和海军成为山东花生油的最大客户。当时日本的石油进口已经被切断。赖小刚推测，日军对花生油的需要量如此之大，可能是用它来充当机械润滑油。

山东根据地的妇女在纺纱织布。中共山东分局控制棉花生产和销售后实现了各根据地的棉布和军服自给自足。 照片：Baidu

八路军一开始用棉花和花生油交换的物资是印刷货币所需的道林纸和油墨。随后换来的物资包括电池、无线电器材、药品以及生产炸药所需的硝酸等化工材料。最后发展到八路军要求日本方面提供子弹，而对方竟然也接受了，最多的一次运来了三十万发。

赖小刚说，山东根据地的兵工厂有许多能工巧匠。八路军和游击队破坏铁道线，搬回铁轨。他们就用这些铁轨来制造枪械，甚至能造出轻机枪和榴弹炮。但是由于工艺水平所限，根据地兵工厂制造的子弹质量不稳定，因此打不准。而子弹又属于需求量很大的损耗品。

赖小刚有一次在学术会议上分享自己对八路军和日军之间贸易往来的研究，引起了一位日本同行的不快。这位日本学者无法相信皇军竟然在两国交战时卖武器给八路军。赖小刚说，日本军队确实没有和八路军直接接触。但是日方把那些战时管控物资从上海运往山东，沿途是受到日军保护的。八路军设在大连等地的贸易站，日军明知背后的主人是谁，但从来不去碰。

八路军和驻山东日军的关系

赖小刚说，日本人能把武器卖给八路军，说明双方是不打仗的。但是日军此前确实对山东根据地进行过几次扫荡。规模最大的一次是在1941年，1942年秋次之。到1943年秋扫荡时，日军士兵老弱，士气低落，兵力已大不如前。

到了交换物资这一时期，双方已经知根知底，基本上相安无事。如果一方抓了对方的人，另一方也会去抓，然后互相交换。赖小刚曾走访过山东海阳县。他说，那么大的地方，当年只有一个班的日军驻守，但八路军和游击队并不会去攻打。这一时期，八路军的主要进攻目标是汉奸。

赖小刚说，实际上，国民党军队也和日军做生意，因为军饷不够， 弟兄们要吃饭。 不同的是，国军是在明令禁止的情况下偷偷做，八路军则得到中共中央的领导和所提供的各种便利。

中共在山东的成功奠定了全国胜利的基础

山东分局 一手抓枪杆子，一手抓钱袋子 的体制被赖小刚称之为 军事-财政一体化党治制 。这一套制度非常成功。他举例说，1944年，陈云开始主持陕甘宁边区经济工作，需要资金。山东分局给延安送去十三万两黄金，相当于当时美国为支持法币给国民政府提供的黄金的三分之一。

中途岛战役中，一艘美国军舰被日军击中。 照片：Associated Press / Anonymous

早在1942年美国取得中途岛战役胜利时，毛泽东就开始分析日本战败后的形势，预测日军撤走后满洲会出现权力真空。他的设想是，到时候分散在长江南北的新四军北上进入山东，而原来在山东的八路军北上进入东北。1945年8月日本一投降，这个设想立刻开始实施。

山东是这次大规模战略调度的枢纽。短短两个月内，山东分局顺利送走十二万八路军和地方干部，又迎接七万多新四军到来，所承担的后勤任务和军需物资供应，充分显示出中共在山东的组织体系的高效和雄厚的财力。

北上的八路军成为东北野战军主力，进入山东的新四军则组成华东野战军。这两支部队在1948年分别发动了辽沈战役和淮海战役。后来的事，我们都知道了。

因此赖小刚说，山东是中共取得全国胜利的跳板。

【赖小刚在加拿大皇家军事学院政治系和女王大学历史系任教，同时开办自媒体“赖子聊书 （新窗口）“。】