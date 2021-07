美国再次建议人们戴口罩，接种了疫苗的人也应戴

美国卫生当局本周二( 7 月 27日)表示,在冠状病毒特别是 Delta 变体迅速传播的地区,已接种完 COVID-19 疫苗的美国人应该重新在室内公共场所戴上口罩。

美国疾病控制与预防中心 (U.S. Centers for Disease Control and Prevention) 还建议幼儿园至 12 年级的所有师生在学校戴口罩,无论疫苗的接种情况如何。

美国卫生当局重新要求学校的师生们在学校里戴口罩。 照片:Radio-Canada / Marie-Pier Mercier

这些变化标志着有关指南的逆转,5 月份,美国疾病控制与预防中心说完全接种了疫苗的人在户外不再需要戴口罩,而且在大多数室内场所也不需要戴口罩。

感染增加

目前美国在每日新增感染人数上再度成为世界最多, 7 天日增病例的平均值一直在急剧上升,日增均值达到 57,126 例。

在美国的新增感染中,约 90% 由 Delta 变体引起。

尽管目前市场上的疫苗对控制住院率和死亡率仍十分有效,但在接种疫苗的人群中已经观察到有越来越多的新病例。

上个月,鉴于 Delta 变体的传播,以色列在取消口罩规定仅仅 10 天后就又恢复了戴口罩的一些要求,美国的一些地方当局也采取了类似措施。

(AFP & Thomson Reuters)