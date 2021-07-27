加拿大边境服务局雇员工会投票支持罢工，有可能影响加拿大重开边境

加拿大公共服务联盟 (Public Service Alliance of Canada，PSAC) 和海关及移民联盟 (Customs and Immigration Union，CIU) 的成员自 2018 年以来就一直没有劳资合同，这两个工会星期二（7月27日）宣布，工会的大多数成员投票赞成罢工。

工会呼吁更好地保护雇员免受有毒工作环境的影响，并实现与加拿大其他执法机构员工的工资平等。 加拿大公共服务联盟 (PSAC)

2021年7月27日，加拿大边境服务局 CBSA 的两个雇员工会投票支持罢工。 照片：La Presse canadienne / Jonathan Hayward

90% 被指定为必要员工

加拿大边境服务局 CBSA 表示，90% 的边境服务人员已被指定为必不可少的工作人员，在发生罢工的情况下他们必须继续留任。

但工会表示，罢工行动可能会减缓边境和入境口岸的商业交通，影响国际邮件和包裹的递送，并扰乱对进入加拿大的货物征收关税和税款的工作。

上述两个工会的成员包括机场、陆路入境点、海港和商业入境口岸的边境服务官员，内陆执法人员，情报人员，调查员，贸易官员，听证官和不穿制服的员工。

加拿大预计将从 8 月 9 日起对已完全接种疫苗的美国人开放边境，允许符合条件、进行非必要旅行的美国人入境，然后在 9 月 7 日对来自世界各地的已完全接种疫苗的旅行者重新开放边境。

（CBC，Radio-Canada）