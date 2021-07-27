东京奥运加拿大夺得第二枚金牌，Maude Charron 获举重女子 64 公斤级冠军

莫德·查伦 (Maude Charron) 来自魁北克省的 Rimouski 市，在东京决赛中，她的抓举成绩是 105 公斤，挺举成绩 131 公斤，总分为 236 公斤，成为奥运金牌得主。

来自魁北克省的举重选手莫德·查伦 (Maude Charron) 为加拿大赢得东京奥运的第二枚金牌。 照片：Getty Images / Chris Graythen

在此之前，莫德·查伦曾经在 2017 年阿纳海姆（Anaheim）世界举重锦标赛上获得银牌。

疫情间独自在车库里训练

在获得金牌后，莫德·查伦 (Maude Charron) 表示，过去一年来运动员们的准备遇到困难，但她和她的团队设法创新，为参加东京奥运做好充分准备。

她说，我做了完善准备，由于疫情大流行，我不得不自己一个人在车库里训练，我们在训练方式上很具有创新性，我们的确做到了。

东京奥运金牌得主、加拿大举重运动员莫德·查伦 (Maude Charron) 照片：Folio Photo

这位举重运动员还说，她对不能在亲人的陪伴下欢庆这个美好的时刻感到失望。

她说，我真希望他们能在这里，让我能感谢他们对我的所有支持，但我知道他们就在电视机前，他们在我的心里。

莫德·查伦 (Maude Charron)是继克里斯蒂娜·吉拉德 (Christine Girard) 之后，加拿大第二位夺得奥运金牌的女子举重运动员，来自 BC 省的选手克里斯蒂娜·吉拉德 (Christine Girard) 在 2012 年伦敦奥运会上夺得了奥运女子举重冠军。

加拿大排名第九

在奥运第四天， 7 月 27 日，加拿大的获奖牌数为 8 枚，包括 2 枚金牌，3 枚银牌， 3 枚铜牌，获奖牌数排名第九位。

加拿大选手 Catherine Beauchemin-Pinard 在东京奥运会上战胜委内瑞拉选手 Anriquelis Barrios 后获得铜牌。 照片：Radio-Canada

（Radio-Canada）