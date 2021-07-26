温哥华和维多利亚自 6 月 15 日以来几乎没下过雨

加拿大环境部称，温哥华和维多利亚的居民上一次打雨伞还是在 6 月 15 日，从那以后就没下过雨，而且天气预报近日内没雨。

自 6 月 15 日以来，奥肯那根 （Okanagan）的基洛纳社区 （Kelowna）也是仅降雨 0.4 毫米，7 月份没有降雨。

热浪、干旱、森林火灾，BC 省许多社区已经发出缺水警告，要求公众大幅减少用水量。

BC 省多个社区发出缺水警告，呼吁市民们节约用水。 照片：Radio-Canada / Guy Leblanc

干旱、热浪和森林火灾

加拿大环境部的气象学家娜塔莉·哈塞尔 (Natalie Hasell) 强调，长时间不降雨会给环境、健康和农业带来许多风险，她承认，极端天气条件的爆炸性组合令人担忧。她说：

科学家们曾预测这些情况会在几十年后发生，但现在就发生了。 加拿大环境部气象学家娜塔莉·哈塞尔 (Natalie Hasell)

食品将更贵

干旱会对农业带来严重影响，娜塔莉·哈塞尔预测，本季度过后，食品有可能会变得更贵。她说：

科学告诉我们，这些变化正在对我们产生影响，不幸的是，情况会变得更糟。 加拿大环境部气象学家娜塔莉·哈塞尔 (Natalie Hasell)

根据加拿大环境部的数据，在未来 30 年中，加拿大某些地区每年出现极端高温的天数预计会增加一倍以上。

（Radio-Canada）