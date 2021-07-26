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东京奥运会上，Margaret Mac Neil 为加拿大赢得第一枚金牌

Elle sourit à sa sortie de la pisicine

Margaret Mac Neil 在东京奥运为加拿大赢得第一枚金牌.

照片：afp via getty images / JONATHAN NACKSTRAND

RCI

加拿大游泳运动员玛格丽特·麦克尼尔 （Margaret Mac Neil ）周一为加拿大在东京奥运会上赢得了第一枚金牌。

星期一 （7月26日），在东京奥运会女子100米蝶泳决赛中，麦克尼尔以 55.59 秒的成绩夺得金牌，中国选手张雨霏 (55.64 秒) 获得银牌，澳大利亚选手艾玛·麦基恩 (55.72) 获得铜牌。

在决赛完成前半程 50米时，麦克尼尔排在第 7 位，但在后半程的 50 米，麦克尼尔的潜力彻底爆发，一举拿下金牌。

Une jeune femme s'asperge d'eau dans une piscine. Elle va nager dans une compétition olympique.

La jeune Margaret Mac Neil se lance de l'eau au visage avant le début de sa course.

照片：Getty Images / Oli Scarff

她说：

比赛前我并不紧张。只想游得开心。... 听到叫我的名字时，我意识到自己应该游得很好，转身扫了一眼记分牌，花了点时间才明白过来。
为加拿大在东京奥运会上赢得第一枚金牌的游泳运动员玛格丽特·麦克尼尔 （Margaret Mac Neil ）

在意识到自己赢了金牌后，她说：Oh. My. God.

这是玛格丽特·麦克尼尔第一次参加奥运，但她在两天内已经夺得两枚奖牌，星期日她在女子 4 x 100 自由泳中获得了银牌。

加拿大游泳运动员玛格丽特·麦克尼尔 （Margaret Mac Neil ）在东京奥运赢得女子100米蝶泳金牌。

加拿大游泳运动员玛格丽特·麦克尼尔 （Margaret Mac Neil ）在东京奥运赢得女子100米蝶泳金牌。

照片：Getty Images / Clive Rose

玛格丽特·麦克尼尔

玛格丽特·麦克尼尔今年 21岁，来自安大略省，现在是美国密歇根大学的学生。

她于 2000 年出生在中国，大约一岁时被一对加拿大夫妇收养。

在东京奥运会上，截止到星期一（7月26日），加拿大已赢得 4 枚奖牌，包括 1 枚金牌，2 枚银牌，1 枚铜牌，加拿大的获奖牌数现在排名第10。

（CBC，Radio-Canada，RCI）

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