东京奥运会上，Margaret Mac Neil 为加拿大赢得第一枚金牌

星期一 （7月26日），在东京奥运会女子100米蝶泳决赛中，麦克尼尔以 55.59 秒的成绩夺得金牌，中国选手张雨霏 (55.64 秒) 获得银牌，澳大利亚选手艾玛·麦基恩 (55.72) 获得铜牌。

在决赛完成前半程 50米时，麦克尼尔排在第 7 位，但在后半程的 50 米，麦克尼尔的潜力彻底爆发，一举拿下金牌。

La jeune Margaret Mac Neil se lance de l'eau au visage avant le début de sa course. 照片：Getty Images / Oli Scarff

她说：

比赛前我并不紧张。只想游得开心。... 听到叫我的名字时，我意识到自己应该游得很好，转身扫了一眼记分牌，花了点时间才明白过来。 为加拿大在东京奥运会上赢得第一枚金牌的游泳运动员玛格丽特·麦克尼尔 （Margaret Mac Neil ）

在意识到自己赢了金牌后，她说： Oh. My. God.

这是玛格丽特·麦克尼尔第一次参加奥运，但她在两天内已经夺得两枚奖牌，星期日她在女子 4 x 100 自由泳中获得了银牌。

加拿大游泳运动员玛格丽特·麦克尼尔 （Margaret Mac Neil ）在东京奥运赢得女子100米蝶泳金牌。 照片：Getty Images / Clive Rose

玛格丽特·麦克尼尔

玛格丽特·麦克尼尔今年 21岁，来自安大略省，现在是美国密歇根大学的学生。

她于 2000 年出生在中国，大约一岁时被一对加拿大夫妇收养。

在东京奥运会上，截止到星期一（7月26日），加拿大已赢得 4 枚奖牌，包括 1 枚金牌，2 枚银牌，1 枚铜牌，加拿大的获奖牌数现在排名第10。

（CBC，Radio-Canada，RCI）